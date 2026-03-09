Las2orillas.co: Historias, voces y noticias de Colombia

Actualidad

Tyler, The Creator, el inconformista del hip-hop que aterriza en el Estéreo Picnic

PorJulián Narvaez

Mar 9, 2026

El rapero estadounidense encabezará la primera jornada del Festival Estéreo Picnic, consolidado como una de las figuras más influyentes del hip-hop contemporáneo

- Tyler, The Creator, el inconformista del hip-hop que aterriza en el Estéreo Picnic
Compártelo

El Festival Estéreo Picnic tendrá este año a uno de los artistas más influyentes del hip-hop contemporáneo como protagonista de su primer día. Tyler, The Creator será el headliner del viernes, llevando a Bogotá el espectáculo de uno de los músicos más innovadores de su generación, conocido por mezclar rap, soul, funk y pop en un universo creativo que también abarca la moda, el diseño y la dirección audiovisual. Ver a Tyler the Creator no va a ser solo un show, será una experiencia.

Tyler Gregory Okonma nace en Hawthorne, California. Durante su adolescencia aprendió a producir música de forma autodidacta y llegó a trabajar en Starbucks y FedEx, empleos de los que fue despedido antes de dedicarse por completo a la música. Su ascenso empezó a finales de los 2000 cuando fundó el colectivo Odd Future (OFWGKTA), un grupo de jóvenes creadores que revolucionó internet con su estética irreverente y del que también surgieron nombres como Frank Ocean, Earl Sweatshirt y Syd.

Su carrera como solista despegó con el álbum “Goblin” (2011), impulsado por el viral sencillo "Yonkers", que lo convirtió en una artista imposible de ignorar dentro del hip-hop alternativo. Sin embargo, fue con trabajos posteriores como “Flower Boy” (2017), “Igor” (2019) y “Call Me If You Get Lost” (2021) cuando consolidó una evolución artística marcada por producciones más sofisticadas, letras introspectivas y una mezcla de géneros que rompió los límites tradicionales del rap.

Ese proceso creativo también le ha valido reconocimiento de la industria. Tyler ha ganado dos premios Grammy a Mejor Álbum de Rap, por Igor y Call Me If You Get Lost, además de múltiples galardones en ceremonias como los BET Hip Hop Awards y los Brit Awards. A lo largo de su discografía, el artista ha construido álbumes conceptuales y personajes narrativos, además de ser el productor de gran parte de su música.

Más allá de la música, Tyler ha extendido su influencia a otros campos culturales. Es el creador de la marca de moda Golf Wang, fundador del festival Camp Flog Gnaw Carnival en Los Ángeles y director de muchos de sus videoclips. Con esa mezcla de música, estética y narrativa visual, su presentación en el Festival Estéreo Picnic promete ser uno de los momentos más esperados de la edición de este año.

|También le puede interesar: Ya está aquí el cartel oficial del FEP 2026: Sabrina Carpenter, The Killers y Tyler, the Creator encabezan la lista

Sigue a Las2orillas.co en Google News

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas