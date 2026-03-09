- Tyler, The Creator, el inconformista del hip-hop que aterriza en el Estéreo Picnic

El Festival Estéreo Picnic tendrá este año a uno de los artistas más influyentes del hip-hop contemporáneo como protagonista de su primer día. Tyler, The Creator será el headliner del viernes, llevando a Bogotá el espectáculo de uno de los músicos más innovadores de su generación, conocido por mezclar rap, soul, funk y pop en un universo creativo que también abarca la moda, el diseño y la dirección audiovisual. Ver a Tyler the Creator no va a ser solo un show, será una experiencia.

Tyler Gregory Okonma nace en Hawthorne, California. Durante su adolescencia aprendió a producir música de forma autodidacta y llegó a trabajar en Starbucks y FedEx, empleos de los que fue despedido antes de dedicarse por completo a la música. Su ascenso empezó a finales de los 2000 cuando fundó el colectivo Odd Future (OFWGKTA), un grupo de jóvenes creadores que revolucionó internet con su estética irreverente y del que también surgieron nombres como Frank Ocean, Earl Sweatshirt y Syd.

Su carrera como solista despegó con el álbum “Goblin” (2011), impulsado por el viral sencillo "Yonkers", que lo convirtió en una artista imposible de ignorar dentro del hip-hop alternativo. Sin embargo, fue con trabajos posteriores como “Flower Boy” (2017), “Igor” (2019) y “Call Me If You Get Lost” (2021) cuando consolidó una evolución artística marcada por producciones más sofisticadas, letras introspectivas y una mezcla de géneros que rompió los límites tradicionales del rap.

Ese proceso creativo también le ha valido reconocimiento de la industria. Tyler ha ganado dos premios Grammy a Mejor Álbum de Rap, por Igor y Call Me If You Get Lost, además de múltiples galardones en ceremonias como los BET Hip Hop Awards y los Brit Awards. A lo largo de su discografía, el artista ha construido álbumes conceptuales y personajes narrativos, además de ser el productor de gran parte de su música.

Más allá de la música, Tyler ha extendido su influencia a otros campos culturales. Es el creador de la marca de moda Golf Wang, fundador del festival Camp Flog Gnaw Carnival en Los Ángeles y director de muchos de sus videoclips. Con esa mezcla de música, estética y narrativa visual, su presentación en el Festival Estéreo Picnic promete ser uno de los momentos más esperados de la edición de este año.

