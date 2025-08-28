Ya está aquí el cartel oficial del FEP 2026: Sabrina Carpenter, The Killers y Tyler, the Creator encabezan la lista

El Parque Simón Bolivar será el escenario de una nueva edición de este importante festival del 20 al 22 de marzo

El Festival Estéreo Picnic 2026 ha revelado su esperado cartel, consolidándose una vez más como el evento musical más importante de Colombia y uno de los referentes de Latinoamérica. La cita será del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, escenario donde se ha llevado a cabo las ultimas ediciones. Con un cartel que combina leyendas de la música, íconos actuales y artistas emergentes, esta edición del FEP promete un verdadero mundo distinto para celebrar sus 15 años.

Anuncios. Anuncios.

Entre los nombres más destacados sobresalen Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, quienes encabezan las jornadas como los grandes headliners. La inclusión de estos artistas refleja el equilibrio entre propuestas consolidadas y nuevos fenómenos globales que marcan tendencia en la industria musical. Mientras The Killers regresan con sus himnos de estadio, Tyler, The Creator aportará su inconfundible sello creativo y Carpenter debutará en el festival en pleno auge de su carrera.

La segunda línea del cartel no se queda atrás: Skrillex, Deftones, Lorde, Peso Pluma, Young Miko, Doechii y Turnstile garantizan una mezcla explosiva de géneros que van desde la electrónica más enérgica, el metal alternativo y el pop intimista, hasta el reguetón, la nueva ola del rap latino y el hardcore punk. Esta cantidad de artistas confirma el compromiso del festival con la pluralidad de sonidos y la representación de distintas escenas culturales.

Anuncios.

El festival también abrirá espacio para nombres que han venido marcando la pauta en los últimos años, como Peggy Gou, Interpol, Kygo, Ivan Cornejo, Mochakk, Ben Böhmer, The Whitest Boy Alive y Aitana, sumando propuestas electrónicas, indie, regional mexicano y pop ibérico. Asimismo, se destacan apuestas frescas como Brutalismus 3000, Viagra Boys, Judeline, The Warning y Royel Otis, que aportan un aire renovador al festival.

Anuncios..

Con este cartel, Estéreo Picnic 2026 confirma su lugar como un punto de encuentro entre generaciones, géneros y culturas. Más allá de la música, el festival se consolida como un espacio de comunidad, arte y diversidad, en el que Bogotá volverá a vibrar con un evento de talla mundial que no tiene nada que envidiarle a los festivales más grandes del mundo. Los tres días de programación anticipan una edición histórica que marcará un antes y un después de un mundo distinto.

|También le puede interesar: Funk Tribu, el único DJ colombiano que agotó dos fechas en el Coliseo Medplus