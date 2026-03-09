- Cuál es el pueblito colombiano que fue capital de Colombia durante varios meses, así fue cómo pasó

Este pequeño pueblo de los Llanos Orientales guarda un episodio clave de la independencia: allí se proclamó territorio libre a la provincia de Casanare

Cada municipio de Colombia guarda su propia historia y un pasado único que no todos en el país conocen. Muchos de estos lugares, además de ser destinos turísticos cada vez más visitados, esconden detalles realmente curiosos que los hacen especiales. De hecho, aunque parezca sorprendente, existe un pueblito colombiano que llegó a ser capital del país, y no fue solo por unos pocos días.

Se trata de un destino que hoy es poco mencionado, pero que guarda un papel clave en la historia nacional. Un lugar donde aún se respira independencia y que vale la pena visitar para entender un capítulo importante del pasado colombiano. Le contamos de qué municipio se trata, cómo puede llegar hasta él y qué puede hacer cuando decida conocerlo.

Así puede llegar a este pueblito colombiano lleno de historia

Ubicado en los Llanos Orientales, a unos 400 kilómetros de Bogotá, se encuentra Pore, un municipio del departamento de Casanare que se levanta como uno de los lugares históricos más importantes del país. El viaje desde la capital puede tardar alrededor de ocho horas, dependiendo de la ruta y las condiciones del camino.

Aunque hoy es un destino tranquilo y poco conocido, Pore guarda entre sus calles y paisajes uno de los episodios más importantes de la historia colombiana. Allí la independencia sigue presente en la memoria colectiva, pues por un periodo de tiempo este pequeño municipio se convirtió en capital del gobierno republicano durante la lucha contra el dominio español.

De acuerdo con investigaciones del Banco de la República, Pore fue un escenario clave en los levantamientos y la resistencia contra el poder colonial. En esta región se mantuvo vivo el espíritu independentista que más adelante sería fundamental para consolidar la campaña libertadora.

Incluso, el propio Simón Bolívar envió a Francisco de Paula Santander a este territorio para organizar un ejército a partir de las guerrillas llaneras que operaban en la zona. Desde allí se buscaba consolidar la resistencia que posteriormente impulsaría el avance hacia la independencia.

En 1818, en este municipio se redactó la llamada Proclama de Pore, documento que declaraba a la provincia de Casanare como el único territorio libre de la Nueva Granada en ese momento.

Según registros de Señal Memoria, Pore se convirtió entonces en el principal centro político y militar de la resistencia republicana frente a la corona española. Durante cerca de 10 meses, este pequeño municipio fue el corazón del gobierno patriota.

Por esa razón, este pueblito colombiano con más de 300 años de historia sigue siendo un destino lleno de simbolismo para quienes quieren conocer más sobre el pasado del país.

Los atractivos turísticos de Pore

Hoy, además de su importancia histórica, Pore se ha convertido en un destino atractivo para el turismo cultural. De hecho, el municipio fue incluido en la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, siendo el primer municipio de Casanare en formar parte de esta red.

Uno de los principales atractivos del lugar es su complejo arquitectónico colonial, un conjunto de edificaciones levantadas por los españoles hace más de tres siglos y que aún conservan gran parte de su estructura original.

Un vistazo de Pore

Entre los sitios más representativos también se encuentra el Museo Juan Nepomuceno Moreno, un espacio dedicado a preservar la memoria histórica del departamento y de los acontecimientos que marcaron la independencia en esta región.

A todo esto se suma la riqueza natural que rodea al municipio. Sus paisajes llaneros, su clima cálido y la tranquilidad de sus calles convierten a Pore en un lugar ideal para quienes buscan un destino diferente, cargado de historia y cultura.

Por todo esto, este pequeño municipio de Casanare sigue siendo uno de esos rincones poco conocidos de Colombia que vale la pena descubrir.

