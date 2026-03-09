- Las 5 carreras profesionales que le pueden asegurar un buen puesto en el exterior ¿Cuáles son?

Cada vez más países buscan talento extranjero y algunos profesionales colombianos tienen ventaja en áreas como ingeniería, salud y tecnología

Para muchos colombianos, conseguir un trabajo en el exterior es un verdadero sueño. La posibilidad de acceder a mejores salarios, nuevas experiencias y mayores oportunidades laborales hace que cada vez más profesionales consideren buscar empleo fuera del país. Sin embargo, es claro que hay ciertas carreras profesionales que tienen más demanda internacional que otras.

Si usted está interesado en trabajar en el extranjero y quiere saber qué perfiles profesionales están siendo más solicitados, aquí le contamos cuáles son algunas de las carreras que pueden abrirle la puerta para desarrollar su carrera en otros países. Algunas requieren largos años de formación, mientras que otras están relacionadas con habilidades más prácticas o con sectores en crecimiento.

Estas carreras profesionales le pueden abrir las puertas en el exterior

Los profesionales colombianos han comenzado a ganar reconocimiento en distintos mercados laborales internacionales. En países como Estados Unidos y varias naciones de Europa, existen programas de contratación y migración laboral que buscan atraer talento extranjero, especialmente en sectores donde hay escasez de trabajadores calificados.

Eso sí, para acceder a muchas de estas oportunidades suele ser necesario contar con un buen dominio de idiomas, principalmente inglés, además de tener títulos profesionales homologados o reconocidos por las autoridades educativas de cada país.

Entre las carreras más demandadas destacan varias áreas de la Ingeniería. En países como Francia, Alemania y Canadá, los profesionales en ingeniería suelen encontrar oportunidades en sectores como infraestructura, tecnología, energía y desarrollo industrial.

El área de la salud también sigue siendo una de las más buscadas en el exterior. Profesionales de Enfermería y Medicina tienen una alta demanda en varios países debido al déficit de personal médico, especialmente en hospitales y centros de atención especializada.

Pero no todo se limita a carreras tradicionales. En algunos mercados también se están abriendo oportunidades para profesionales en áreas creativas o relacionadas con servicios. Por ejemplo, personas formadas en Gastronomía pueden encontrar vacantes en países como Australia, donde el sector de restaurantes y turismo mantiene una alta demanda de talento internacional.

Los profesionales en medios digitales son demandados en países como Australia.

Asimismo, en el mismo país también se están buscando perfiles vinculados a los Medios Digitales y al Diseño Multimedia. Profesionales dedicados a la creación de contenido, manejo de redes sociales o gestión de plataformas digitales están ganando cada vez más espacio en el mercado laboral global.

Por supuesto, contar con estudios de posgrado como Maestría o Doctorado puede aumentar considerablemente las posibilidades de acceder a mejores oportunidades laborales en el exterior.

Para muchos colombianos, estas carreras representan una puerta de entrada a nuevas experiencias profesionales fuera del país y una forma de crecer en entornos laborales más competitivos e internacionales.

