Twenty One Pilots, la banda que Paramo hizo grande en Colombia y está por agotar boletas en Bogotá

Son conocidos por canciones como "Stressed out" y "Heathens" y ya han venido dos veces al país; en los últimos años su público se ha multiplicado significativamente

Una buena forma de presentar a los Twenty One Pilots, famosos por éxitos como "Stressed out", "Ride" o "Heathens", que también fue la banda sonora de la película Suicide Squad de DC Comics, es recordar que cuando se ganaron su primer premio Grammy lo recibieron en calzoncillos.

Había un motivo detrás, Josh Dun y Tyler Joseph, el dúo que compone a la banda, se había hecho esa promesa desde que eran pequeños. El galardón parecía tan lejano, que la promesa parecía que nunca iba a cumplirse, pero se cumplió.

En Colombia se combinaron varios factores para que la agrupación se volviera tan gigante. El primero, fue la difusión tan impresionante que tuvieron las canciones de su tercer disco Blurryface, que sonaron mucho en emisoras como Radioacktiva, La FM, Radiónica y La X, entre otras.

El segundo, el hecho de que Páramo Presenta los trajera para un Estéreo Picnic en el año 2019, el último antes del comienzo de la pandemia por Covid-19, y que cuatro años después volviera a contar con su presencia en el festival.

Como muchos recuerdan, 2023 fue el año en que Blink 182 canceló a última hora y que Lollapalooza, festival que trae a la región varios de los artistas que terminan formando parte de los carteles de Estéreo Picnic, tomara a los Twenty One Pilots como agrupación de reemplazo. Los hermanos fueron tan empáticos con los fanáticos que querían ver a los intérpretes de "All the small things", que hasta la tocaron en su propio show.

Ahora volverán en enero de 2025, presentando su sexto álbum llamado Clancy, del que ya están rotando en radios y redes sociales nuevos éxitos como "Overcompensate" y "Next semester"; en el que será su primer show en el país que no será en un festival. El Coliseo Med Plus, donde se presentarán, puede recibir más de 15.000 personas y gran parte de la boletería ya está vendida a seis meses del evento.

¿Cómo comprar entradas para Twenty One Pilots en Bogotá?

Las boletas de Twenty One Pilots se venden a través de Taquilla Live, la tiquetera oficial del Coliseo Med Plus y tiene precios que van desde los 199.000 pesos colombianos más servicio, ahora en esta segunda etapa. En la última etapa las boletas comenzarán en los 239.000 pesos, más el servicio de la tiquetera.

El evento también tendrá sectores exclusivos, para que los menores de edad (a partir de los 12 años) también puedan disfrutar de la experiencia con su banda favorita. Las mujeres con visible estado de embarazo también estarán autorizadas para ingresar.

Twenty One Pilots volverá a Colombia el próximo 16 de enero del año 2025, en el marco de su Clancy World Tour que también los llevará por otros países de América Latina. Además de las canciones de este disco, se espera que interpreten canciones de discos anteriores como Blurryface, Trench y Vessel; que están entre los favoritos de los fans.

