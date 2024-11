Trump va a apretar a Petro

Qué tanto van a apretar a Petro, no solo sé. Maduro la tendrá más complicada, Europa no tendrá buenos momentos, y el gran conflicto será con China y con México

VIDEO.Puntos de vista. El Triunfo de Trump fue bastante solvente sobre Kamala Harris. Una persona que ya había gobernado Estados Unidos y que se caracteriza mirar más que a las relaciones internacionales, tratar de potenciar Estados Unidos. Muy cercano a Putin es muy factible que trate de poner fin al conflicto de Ucrania, Europa no va a tener buenos momentos Europa es un museo. El conflicto grande que se viene es entre China y Estados Unidos y entre Estados Unidos y México. México es un desastre, es el narcoestado más grande del mundo. Es un país hipercorrupto y López Obrador ya lo denunció. El exceso de migración también afectó y además toda esa filosofía del lesbianismo se vino al suelo en el sentido de que no eran capaces de poner presidente. Son minorías, muchas de ellas de clase media universitaria y todo eso lo arrasó Trump con un discurso del americano medio.

Qué va a pasar con Colombia. Es obvio que van a apretar a Petro, qué tanto no sé, no sé si lleguen a sacarle un poco más los ojos de lo que los tiene. Pero lo van a apretar. Colombia la dejó Santos sembrada con 250.000 hectáreas de coca, creo que ahí puede haber exigencias y cambios y problemas, amén de que en una oferta perversa ofreció comprar la cosecha de coca. Petro, es un extremista verbal que asusta señoras y es muy destructivo. Dejó el país en manos de la guerrilla y de los paras y creo que en eso va a haber problema, de qué intensidad, no sabría decirlo. Y el señor Maduro la va a tener un poco más complicada.

Creo que va a haber un cambio en la politología tradicional porque creo que derecha a izquierda son hoy señales de tránsito. Lo que hay que mirar es quiénes son demócratas, quiénes son totalitarios y quiénes son dictatoriales- Pienso que se vienen momentos difíciles, que la economía americana no está tan bien ni la mundial y que Petro con sus bodegas a sueldo sigue persiguiendo al enemigo así sea con la violencia verbal, con la calumnia y etc. Petro tiene el objetivo de acabar de destruir esto, ya más de medio país está en manos de la guerrilla, los paras, y avanzan. Las Cortes avanzan lentamente en sus investigaciones, hay un colapso del Estado colombiano. desde el striptease de Ernesto Samper.

