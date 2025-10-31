Tres series aterradoras de Netflix para quienes creen que el miedo también puede ser real

Estas tres series: una sobre lo paranormal, otra sobre un asesino y una última sobre el miedo cotidiano, revelan que el horror, a veces, tiene rostro humano.

Madera que cruje con pasos invisibles, puertas que se mecen solas, objetos que cambian de lugar y susurros que emergen del vacío son algunos de los sucesos que persiguen a los más creyentes de lo paranormal. Por fortuna, muchas de estas historias han quedado registradas en películas, libros y, más recientemente, en series documentales que entrelazan lo real con lo inexplicable.

Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo, ofrece un catálogo amplio para quienes disfrutan del miedo. Y en este cierre del mes más escalofriante del año, tres producciones destacan por su capacidad de adentrarse en los rincones más oscuros de la mente humana y del misterio sobrenatural.

De los creadores de El Conjuro, Verdaderamente Aterrador llegó a la plataforma en octubre con una miniserie de cinco episodios que explora dos casos reales de personas comunes que comienzan a ser acosadas por presencias de otro mundo. Cada capítulo, de media hora, combina dramatizaciones con material documental, logrando una experiencia inmersiva en la que los límites entre realidad y ficción se difuminan.

Los testimonios de las víctimas son tan honestos y directos que el espectador siente su desesperación, insomnio y confusión mientras enfrentan fenómenos que no pueden explicar. La producción, respaldada por el sello de James Wan, director de cintas icónicas como Saw, Insidious y Annabelle, recupera la esencia del terror clásico sin depender de excesos visuales. El miedo, en este caso, proviene de lo cotidiano: una llamada sin origen, una sombra que cruza una habitación vacía o un golpe a medianoche sin explicación.

En un registro distinto, aunque igual de perturbador, Las cintas de John Wayne Gacy revive uno de los casos criminales más espeluznantes de Estados Unidos. A través de grabaciones inéditas del propio asesino, entrevistas con investigadores y material de archivo nunca antes visto, la serie reconstruye la doble vida de un hombre que pasó de ser un ciudadano ejemplar a uno de los homicidas más temidos del país.

John Wayne Gacy, conocido como “el payaso asesino”, se disfrazaba para animar fiestas infantiles y hospitales mientras escondía los cuerpos de más de treinta jóvenes bajo su casa. Lo verdaderamente escalofriante del documental no son las imágenes, sino su voz fría, calculadora y sin remordimiento. El director Joe Berlinger logra un retrato íntimo de la maldad, mostrando cómo el horror puede ocultarse detrás de una sonrisa amable y una fachada de normalidad.

Finalmente, La vecina perfecta demuestra que el terror también puede nacer del entorno más común. Basada en hechos reales, la serie narra cómo una mujer que denunciaba constantemente el ruido de los niños en su vecindario termina involucrada en un homicidio. Susan Lorincz, una mujer de la tercera edad, alegó defensa propia, pero el caso desató una polémica nacional al revelar un trasfondo de racismo y discriminación que dejó a la comunidad afrodescendiente en alerta.

Lo que empieza como un simple conflicto vecinal se convierte en una historia sobre manipulación, miedo y violencia psicológica. A través de entrevistas y registros auténticos, la serie demuestra que no siempre hacen falta fantasmas para generar terror, a veces, el verdadero horror vive entre nosotros.

