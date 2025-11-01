Bogotá se alista para el Gran Salón Ferretero 2025: tres días para hacer negocios y marcar tendencia

La feria más importante del sector llega a Corferias con expositores internacionales, espacios de formación y oportunidades para fortalecer el comercio ferretero

La capital colombiana volverá a ser el epicentro de la innovación, el comercio y la industria. Del 6 al 8 de noviembre, Corferias abrirá sus puertas para la octava edición del Gran Salón Ferretero, un evento que se consolida como la plataforma más importante de negocios B2B del sector en Latinoamérica y el Caribe.

Más de 10.000 visitantes profesionales y 200 expositores de diez países llegarán a Bogotá para mostrar las últimas tendencias en herramientas, construcción, materiales, tecnología y sostenibilidad. En una región donde existen más de 35.000 ferreterías y se generan cerca de 200.000 empleos, el encuentro se convierte en un espacio clave para actualizarse, cerrar alianzas y entender hacia dónde se mueve la industria.

Innovación, conocimiento y nuevos negocios

El evento, organizado por Corferias, Concept2B y Koelnmesse, combina muestra comercial, formación y experiencias en vivo. Dentro de la feria, los asistentes podrán recorrer escenarios como la Academia Ferretera, el Laboratorio Ferretero, la Tienda Ferretera y la tradicional Noche del Expositor, espacios diseñados para compartir conocimiento, explorar nuevas tecnologías y fortalecer la relación entre fabricantes, distribuidores y comerciantes.

Para Lilián Conde, jefe de proyecto del evento en Corferias, el objetivo es claro: “El Gran Salón Ferretero impulsa la profesionalización y el crecimiento del sector, permitiendo que empresarios y ferreterías tradicionales accedan a innovación, formación y oportunidades de negocio que fortalecen su competitividad.”

En 2024, el encuentro cerró con más de 9.000 asistentes y negocios por $60.000 millones. Para 2025, la meta es superar esas cifras y atraer un público cada vez más especializado. Pero más allá de los números, lo que define el espíritu del evento es su capacidad para dinamizar la economía y crear redes que trascienden el negocio local.

Un puente con los mercados internacionales

Gracias a la alianza con Koelnmesse, organizador de la prestigiosa feria alemana Eisenwarenmesse, el Salón Ferretero ha ganado proyección internacional. En esta edición participarán expositores de Alemania, Italia, España, India y Albania, una muestra de que el sector ferretero colombiano se abre paso como referente regional.

“Más que cifras, lo importante es que esta feria se ha convertido en la puerta de entrada para que el mundo mire hacia Latinoamérica”, señaló Ana María Jiménez, Project & Sales Manager de Koelnmesse LAC.

El Gran Salón Ferretero no solo crece en tamaño, sino también en propósito. Cada edición refuerza la visión de convertir a Bogotá en el hub de negocios más relevante de la industria ferretera de la región, un punto de encuentro donde la tradición, la innovación y la cooperación internacional se combinan para forjar el futuro del sector.

