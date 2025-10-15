Tres producciones de suspenso y terror en Netflix perfectas para ver este mes de Halloween

orros en punta, maquillajes elaborados, heridas falsas, prótesis dentales y pelucas son algunos de los elementos que anuncian la llegada de la época más aterradora del año: Halloween. Para los amantes del cine y la televisión, octubre se convierte en la excusa perfecta para revivir aquellos clásicos del séptimo arte que lograron erizar la piel, incluso de los espectadores más escépticos.

Este año, la plataforma de streaming Netflix amplía su catálogo con nuevas producciones que reúnen lo mejor del terror, el suspenso y el gore, pensadas para los más de dos millones de suscriptores que tiene en el país. Las opciones llegan en formato de series y películas, ideales tanto para una maratón de terror de varios días como para una única sesión de miedo y adrenalina.

Leer más: La exitosa tríada detrás de Simplemente Alicia, la nueva serie colombiana de Netflix

Estas son algunas de las producciones imprescindibles para disfrutar en esta temporada, con propuestas para todos los gustos y edades, perfectas para preparar el cuerpo y la mente para el día más escalofriante del año.

¡Huye!

Estrenada en 2017, Huye se consolidó como una de las películas más originales y perturbadoras del cine contemporáneo. Dirigida por Jordan Peele, combina el terror psicológico con una crítica mordaz a las tensiones raciales de la sociedad estadounidense. La historia sigue a Chris, un joven fotógrafo afroamericano que viaja con su novia blanca a conocer a sus suegros en una casa de campo aparentemente perfecta. Desde el primer momento, algo en el ambiente se siente fuera de lugar, una cortesía exagerada, miradas que duran demasiado, silencios incómodos que anticipan lo peor.

Lo que empieza como una visita familiar se transforma en una pesadilla. Chris descubre que detrás de la aparente amabilidad se esconde un experimento macabro, donde la obsesión por apropiarse del cuerpo y la identidad ajena se vuelve literal. Cada escena combina tensión, ironía y un sentido del humor oscuro que mantiene al espectador entre la risa nerviosa y el sobresalto.

Leer más: Así logró Mariana Gómez salir de la depresión y convertirse en la actriz consentida de Caracol TV

Huye no solo revitalizó el género del terror, también lo llevó a un terreno más inteligente y político. Ganadora del Óscar al mejor guion original, la cinta abrió una nueva etapa para el cine de miedo, en la que los sustos conviven con la reflexión. Es una historia que deja al público con el corazón acelerado y la mente inquieta, un recordatorio de que a veces los monstruos más peligrosos no se esconden en la oscuridad, sino en los gestos amables de la vida cotidiana.

Marianne

Estrenada en 2019, Marianne es una serie francesa de terror que explora el miedo desde la mente de una escritora que ve cómo sus propias pesadillas cobran vida. Emma Larsimon, famosa por sus novelas de horror, descubre que Marianne, la bruja maldita que inventó en sus libros, existe realmente y ha comenzado a atormentar a quienes la rodean. Obligada a regresar a su pueblo natal, Emma se enfrenta a una serie de sucesos inexplicables que la llevan a dudar de su propia cordura. En ese lugar donde todo comenzó, los límites entre la ficción y la realidad se desdibujan y lo que una vez fue una historia inventada se convierte en una presencia tangible y aterradora.

Con una narrativa envolvente y una atmósfera cargada de misterio, Marianne logra sostener el miedo capítulo tras capítulo sin depender de sustos fáciles. Su fuerza radica en la tensión psicológica, en la sensación de que algo maligno siempre está al acecho, y en la manera en que el pasado de la protagonista se convierte en una trampa imposible de eludir. La serie, protagonizada por Victoire Du Bois, se distingue por su dirección cuidada, sus paisajes sombríos y su habilidad para transformar los miedos internos en una amenaza real. Es una experiencia inquietante que confirma que el terror más efectivo es aquel que nace de la mente y nunca se va del todo.

Las Brujas

Estrenada en 1990, Las brujas es una joya del cine fantástico que combina el encanto del cuento infantil con el suspenso del mejor cine de terror ligero. Basada en la novela de Roald Dahl y dirigida por Nicolas Roeg, la historia sigue a Luke, un niño curioso que, durante unas vacaciones con su abuela en un hotel inglés, descubre por accidente una convención secreta de brujas. Lideradas por la temible Gran Bruja, interpretada magistralmente por Anjelica Huston, las brujas planean eliminar a todos los niños del mundo convirtiéndolos en ratones mediante una poción mágica.

La película se distingue por su atmósfera inquietante, capaz de fascinar y asustar a partes iguales. Roeg, conocido por su mirada visualmente arriesgada, logra que el relato infantil adquiera una tensión constante, reforzada por los efectos prácticos de Jim Henson, el genio detrás de The Muppets. Las transformaciones, los disfraces y la caracterización de Anjelica Huston, entre seductora y aterradora, dejaron una huella imborrable en toda una generación. Aún hoy, la escena en la que las brujas se quitan las máscaras sigue siendo una de las más recordadas del cine familiar de los noventa.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.