Andrés Sandoval está listo para volver a la actuación y un famoso canal estaría detrás de su rescate

El actor de La reina del flow podría regresar a la televisión con una historia cómica, luego de los escándalos que lo alejaron de la TV

Durante varios años, el nombre de Andrés Sandoval resonó con fuerza en la televisión colombiana. Su talento, carisma y cercanía con el público lo convirtieron en una de las figuras más queridas del país. Sin embargo, aquella fama que lo llevó a la cima también se transformó en su calvario y estuvo a punto de marcar el final de su carrera, justo en uno de sus mejores momentos.

Aunque comenzó en el mundo de la actuación siendo muy joven, su participación en “La reina del flow” fue el impulso definitivo que lo llevó a conquistar la pantalla. Allí, el paisa se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión nacional.

Andrés Sandoval brilló en La reina del flow, hasta los escándalos lo alejaron de la tv.

Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, lo que sube también puede caer. Una serie de escándalos personales y mediáticos en los que se vio involucrado terminaron por opacar su imagen. Una disputa legal con su expareja lo alejó de la televisión, y el escarnio público no tardó en pasarle factura. Tras brillar en la segunda temporada de la exitosa novela, la luz del actor comenzó a apagarse, hasta desaparecer por completo de los reflectores, dejando tras de sí muchas preguntas sin respuesta.

|Le puede interesar Las 3 mujeres que pasaron por la vida de Jorge Barón, con las que tuvo 5 hijos

En redes sociales se viralizó un video en el que el propio Andrés aseguraba que no haría parte de la tercera temporada de la historia, y así fue. El paisa desapareció de la pantalla chica, y todo parecía indicar que no tendría una nueva oportunidad frente a las cámaras. Incluso, tuvo que probar suerte en otros campos. Sin embargo, según ciertos rumores, el actor podría estar a punto de regresar a la televisión colombiana.

La novela con la que Andrés Sandoval volvería a la televisión colombiana

El rumor fue compartido por el reconocido periodista Carlos Ochoa, famoso por revelar primicias sobre producciones nacionales. Según contó en sus redes sociales, la nueva novela —de corte cómico— se llamaría “En qué lío me metí”. La protagonista sería Yury Vargas, y todo apunta a que Amparo Grisales interpretaría a la villana de la historia. Entre los nombres que también sonarían para el elenco estarían Jorge Cao, María Elena Döering y Cecilia Navia.

Además, Sebastián Carvajal tendría un papel protagónico dentro de la trama, y lo más llamativo sería la participación de Andrés Sandoval, quien estaría de regreso después de su prolongada ausencia. Aunque todavía no hay confirmación oficial, Ochoa también mencionó que Dago García estaría involucrado en el proyecto, lo que sugiere que sería una producción de Caracol Televisión.

De ser así, “En qué lío me metí” podría convertirse en una de las grandes apuestas del canal, con un elenco sólido y una historia que promete. Por ahora, habrá que esperar más detalles, pero todo indica que Andrés Sandoval podría estar viviendo su esperado regreso a la televisión nacional.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.