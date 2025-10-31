Las calles de Colombia comienzan a prepararse para recibir una marea de personas que, con creatividad y color, buscan deslumbrar con sus disfraces. Halloween, una de las celebraciones más esperadas del año, promete llenar plazas, barrios y centros comerciales de máscaras, luces y música.

Según la más reciente encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el 73% de los colombianos planea participar en esta festividad de origen nórdico. En otras palabras, 3 de cada 4 personas se alistan para asistir a fiestas, eventos públicos o recorridos para pedir dulces.

La celebración no solo mueve emociones, también impulsa el consumo. La empresa de tecnología y comercio electrónico Tiendanube, con presencia en más de cinco países del continente, reveló nuevos datos sobre los hábitos de compra de los colombianos durante Halloween.

Durante las dos primeras semanas de octubre, las ventas en línea mostraron una clara tendencia: el valor promedio por transacción fue de $142.964, y los disfraces más populares fueron los de superhéroes, guerreras K-pop y calabazas para mascotas.

El informe también destacó los departamentos con mayor inversión en la fecha. Antioquia lidera el listado con un gasto promedio de $198.308, donde los disfraces de anime marcan la pauta. Le sigue Cundinamarca, representada por Bogotá, con un promedio de $187.590. En el tercer lugar se encuentra Cesar, con $114.841, seguido por Bolívar con $188.507 y Atlántico, que registra un ticket promedio de $165.673, destacándose por los disfraces temáticos femeninos.

“Halloween se ha convertido en una de las fechas más dinámicas para el comercio electrónico en Colombia. Cada vez más personas realizan sus compras en línea, desde disfraces hasta dulces y decoración, lo que demuestra la consolidación del canal digital como uno de los principales motores del consumo en el país”, afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.

Las Guerreras K-Pop: el fenómeno mundial

Uno de los disfraces más comprados por los colombianos son los que emulan los personajes de una película que marcó tendencia en todo el mundo: Las Guerreras K-pop.

La cinta distribuida por Netflix se convirtió en un fenómeno global que rompió récords en la plataforma. Durante 15 semanas consecutivas permaneció en el Top 10 en 93 países, alcanzando el primer lugar en 27 de ellos. En total, sumó 344 millones de visualizaciones, posicionándose como la película más vista en la historia del servicio de streaming.

El impacto no se limitó a la pantalla. Las canciones de la película también se volvieron virales, logrando que la banda ficticia protagonista se convirtiera en la primera agrupación animada en liderar las listas Global 200 y Global Excl. U.S. de Billboard con su éxito “Golden”, un tema que se ha convertido en himno de miles de seguidores en redes sociales.

La trama sigue a Huntrix, un trío de estrellas de K-pop formado por Rumi, Mira y Zoey, quienes, además de ser ídolos musicales, llevan una vida secreta como cazadoras de demonios. Entre coreografías, conciertos y giras, deben enfrentarse a una amenaza sobrenatural: los Saja Boys, una banda rival de chicos que en realidad son demonios disfrazados. La historia combina acción, música, fantasía y empoderamiento femenino, mostrando el equilibrio entre la fama, la identidad y la lucha por el bien.

Maggie Hank, una de las directoras del filme, habló sobre su éxito en entrevista con Infobae: “Queríamos esforzarnos como narradores y directores, crear algo que quisiéramos ver, pero sabíamos que en realidad no existía. Fue un proceso desafiante, incluso aterrador a veces, pero nos sentimos profundamente agradecidos de que el público lo haya recibido con tanto cariño. No solo los espectadores, también colegas de la industria nos han escrito agradeciendo que hiciéramos una película así, que abre espacio para nuevas voces, estilos de animación y tipos de historias”.

