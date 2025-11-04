Tres camionetas nuevas que llegaron a Colombia pisando fuerte: tecnología, potencia y seguridad

Este 2025 ha sido un año especialmente positivo para el sector automotriz. Las ventas de vehículos se han disparado, lo que demuestra la confianza que las marcas han depositado en el país y el interés de los colombianos por modelos cada vez más avanzados y sostenibles. Solo en las últimas semanas, tres camionetas nuevas de Mazda, Deepal y Chery han sido lanzadas al mercado con la promesa de conquistar las carreteras nacionales gracias a su tecnología, diseño y desempeño.

Mazda CX-60 híbrida enchufable (PHEV), una de las camionetas nuevas que llegaron

Entre los modelos que más han llamado la atención está la nueva Mazda CX-60 híbrida enchufable (PHEV), una camioneta que redefine la experiencia de manejo. Este vehículo incorpora la tecnología e-Skyactiv PHEV, combinando potencia y eficiencia en un estilo de conducción deportivo, versátil y con gran autonomía.

Mazda CX-60

Su sistema híbrido une un motor a gasolina con otro eléctrico, y está acompañado por una transmisión Skyactiv-Drive de ocho velocidades. Además, cuenta con recuperación inteligente de energía, arquitectura escalable multi-solución y tracción inteligente AWD.

En materia de seguridad, Mazda equipa esta versión con 18 tecnologías de asistencia proactiva, diseñadas para reducir riesgos y ofrecer confianza total al conductor. En su interior, el lujo domina: cuero Nappa, una pantalla TFT de 12 pulgadas y un sistema de sonido BOSE con 12 parlantes completan el ambiente premium.

Su precio en la versión PHEV Grand Touring Signature es de $265.300.000, cerrando un portafolio sólido de la marca en Colombia.

Deepal G318, la china 4x4 híbrida que desafía a las grandes

El fabricante chino Deepal, representado en Colombia por el Grupo Vardí, ha venido sorprendiendo con sus lanzamientos tecnológicos —como los modelos S07 y S05—, pero esta vez elevó la apuesta con la Deepal G318, una camioneta 4x4 híbrida enchufable de rango extendido, la primera de su tipo en el país.

Con un diseño robusto y moderno, este modelo ofrece potencia y capacidad todoterreno sin sacrificar confort ni tecnología. Incluye 8 airbags, asistencias avanzadas de conducción y una cámara de visión de 540°, ideal para terrenos difíciles. Su autonomía total es de 840 kilómetros, lo que la convierte en una de las más eficientes de su categoría.

La versión Max Adventure llegó a Colombia con un precio de $197.990.000, posicionándose como una opción atractiva que busca competir directamente con la Toyota Prado 2025.

Chery Tiggo 4 HEV, eficiencia y precio competitivo

La marca Chery, que se renovó en Colombia hace apenas un año, presentó su nueva Tiggo 4 HEV, una SUV híbrida con tecnología Chery Super Hybrid. Su diseño exterior muestra un frente más agresivo y moderno, mientras que el interior ofrece una cabina totalmente digital con dos pantallas de 10,25 pulgadas integradas y un asistente por voz llamado “Hola Chery”.

Este modelo permite elegir entre tres modos de conducción —Eco, Normal y Sport— y presume una autonomía combinada de 1.106 kilómetros, ideal para trayectos largos. En seguridad, obtuvo cinco estrellas en las pruebas de choque de ANCAP, destacándose como una de las más seguras de su segmento.

Además, su precio de $104.990.000 la convierte en la camioneta híbrida más asequible entre las nuevas propuestas del mercado.

Aunque estas son solo algunas de las novedades que han llegado, el panorama promete aún más movimiento. Con el Salón del Automóvil a la vuelta de la esquina, se espera que las marcas presenten nuevas sorpresas que seguirán impulsando un año histórico para el sector automotor colombiano.

