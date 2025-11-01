La gobernadora del Tolima levantó su voz por irregularidades en la votación de la consulta

Adriana Matiz quien mantiene distancia con el presidente Petro esta vez al que criticó fue al Registrador por el horario extendido a la hora de votar

Eran las 6:40 de la tarde cuando los jurados dieron la orden de cerrar la última de las mesas habilitadas en el municipio tolimense de Natagaima para la votación de la consulta interna del Pacto Histórico del domingo 26 de octubre.

Las personas que aguardaban en la fila a las 4:00 de la tarde, hora en la que oficialmente debió ser cerrada la jornada, entregaron sus cédulas a los responsables de la mesa y esperaron pacientemente a ser llamados por sus nombres. Hasta el último en turno logro votar.

La situación, documentada con videos, le produjo una gran molestia a la gobernadora del departamento del Tolima Adriana Magaly Matiz, una de las mandatarias que sostiene las relaciones más

distantes con el presidente Gustavo Petro, quien suele cuestionarla en público.

La gobernadora expuso la ampliación del horario de votación como un quebrantamiento a las reglas y garantías electorales y lo hizo durante un encuentro regional de mandatarios regionales que deliberó este jueves 30 de octubre en Cali.

La gobernadora ha sido una permanente crítica de la gestión del Ministro de salud su coterráneo Guillermo Alfonso Jaramillo cuando tuvo poder en Ibagué y el Tolima como fue el caso del Acueducto de Ibagué.

Cuando habló el único representante del gobierno nacional que estaba en el recinto era el ministro de Defensa, general (r.) Pedro Sánchez. Dirigiéndose a él la gobernadora dijo: “He traído el tema aquí porque el llamado que debemos hacer los gobernadores y los alcaldes en esta gran cumbre es a que existan reglas claras en el proceso electoral que se avecina en el año 2026”.

El ministro tomó nota, pero no hizo comentario alguno. Los demás gobernadores y alcaldes no se unieron a la moción, algunos inhibidos por la presencia de representantes de la Procuraduría, un organismo que ha venido aplicando sanciones a servidores públicos por intervención indebida en política.

Aunque en varios sectores políticos ha generado inconformidad el horario extendido para la consulta, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos ha explicado que la medida, que en su concepto no afecta en absoluto la transparencia del proceso, fue necesaria para atender algunas situaciones de emergencia que se presentaron en algunas regiones donde no fue posible el funcionamiento normal de los puestos de votación.

En algunos puntos de la geografía se presentaron problemas por cambios de ubicación de mesas, relacionados con problemas de orden público y en otros hubo subestimación del número de votantes en los cálculos hechos de común acuerdo por la organización electoral y el partido de gobierno.

La gobernadora del Tolima, sin embargo, considera que este es un precedente único y que no debe repetirse en ninguno de los comicios previstos para 2026 porque, si así fuera, se generaría un clima de inseguridad democrática.

