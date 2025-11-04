La caída y resurrección de Carolina Sabino, la actriz que vuelve a la televisión en Las de siempre

Carolina Andrea Sabino es sinónimo de talento y perseverancia. Desde niña demostró que su destino estaba ligado a los escenarios, las luces y las cámaras. Con apenas seis años hizo su debut en el programa Pequeños Gigantes, marcando el inicio de una carrera artística que la llevaría a participar en reconocidas producciones como ¿Dónde está Elisa?, Las Juanas y Chepe Fortuna. Su carisma y naturalidad frente a las cámaras la convirtieron en una de las actrices más queridas de Colombia. Sin embargo, su nombre también ha trascendido por razones ajenas a la actuación.

En 2015, Sabino enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación en su contra por presuntamente haberse sometido a un aborto ilegal. En ese entonces, la interrupción voluntaria del embarazo solo era permitida bajo tres causales específicas: riesgo para la salud de la madre, violación o malformación del feto. La información que desató el proceso surgió de una interceptación telefónica a su hermana, Lina Luna, pareja del hacker Andrés Sepúlveda, quien fue condenado por espiar a los negociadores del proceso de paz con las FARC. En una de esas conversaciones, Carolina habló de un embarazo no deseado, y esa grabación terminó siendo divulgada por un medio regional.

La filtración se convirtió en un escándalo nacional. La actriz vio afectada su carrera y su salud mental, enfrentando el juicio mediático y la violación de su intimidad. Durante años luchó para que se reconociera la gravedad del daño causado. Finalmente, en 2024, la Fiscalía admitió públicamente su error y le ofreció disculpas formales, además de indemnizarla con más de 300 millones de pesos. “Reconocemos que hubo un quebrantamiento de sus derechos y por ello ofrezco disculpas públicas en nombre de la Fiscalía”, expresó en su momento el director de Asuntos Jurídicos, Carlos Alberto Saboya González.

Pero la victoria judicial no borró las cicatrices. Sabino decidió alejarse de la exposición pública y de las redes sociales. Su prioridad fueron sus hijos, Tomás y Benjamín, y su bienestar emocional. Tras años de silencio, en 2021 regresó a la televisión participando en los realities ¿Quién es la máscara? y MasterChef Celebrity, donde el público volvió a verla tal como es: auténtica, carismática y resiliente.

Ahora, Carolina Sabino marca su regreso definitivo a la actuación con Las de siempre, la nueva producción del Canal RCN. En esta historia interpreta a Ximena Franco, una mujer encantadora pero emocionalmente inestable, cuya lucha contra las adicciones refleja las heridas ocultas que deja la soledad. La serie, protagonizada también por Marcela Benjumea, Majida Issa y Carolina Cuervo, aborda la amistad, la maternidad y los desafíos de las mujeres que se reinventan tras la adversidad.

