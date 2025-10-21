Los 5 carros usados que los mecánicos recomiendan comprar, estas son las razones

No son los más modernos, pero sí los más rendidores. Estos son los carros usados que recomiendan los que saben

Comprar un vehículo nuevo puede ser todo un reto, por factores como el precio, los seguros y los costos de mantenimiento. Por eso, muchas personas optan por seguir usando transporte público o incluso por comprar una motocicleta. Claro que hay quienes se atreven a revisar las listas de carros usados en busca de una alternativa más económica para movilizarse. Sin embargo, conseguir un buen vehículo en la lista de carros usados, puede ser una apuesta arriesgada. Aun así, algunos modelos son tan confiables que los mismos mecánicos los recomiendan.

Aquí le contamos cinco opciones de carros usados que, según los expertos, valen la pena comprar. Eso sí, puede que no sean los más llamativos, pero sin duda rinden y duran.

Estos son los 5 carros usados recomendados por mecánicos

El dato fue revelado por la cuenta Newman Cars, perteneciente a una empresa dedicada al mantenimiento y reparación de vehículos. Dentro de los más destacados, se menciona el Mazda 2, un sedán con un motor confiable y una cadena de repartición eficiente. Estos detalles lo convierten en un vehículo económico de mantener, con un diseño aún vigente y una mecánica sólida.

Mazda 2.

Otra joya que aparece en la lista de los carros usados, es el Kia Picanto, un modelo que recientemente tuvo una actualización y que se mantiene como una de las mejores opciones en el mercado de segunda. Su mantenimiento es económico y los repuestos son fáciles de conseguir, lo que lo convierte en un vehículo ideal para quienes se desplazan principalmente en la ciudad.

También figura el Hyundai Getz, un carro pequeño, funcional y muy rendidor. Aunque ya no se produce, sigue siendo una alternativa económica con un desempeño notable, especialmente para presupuestos ajustados. Lo mismo ocurre con el Toyota Corolla, un clásico que goza de una reputación impecable por su durabilidad y respaldo de marca.

Otro de los recomendados es el Renault Logan, uno de los modelos más populares de la firma francesa. Su bajo consumo de combustible y sus costos de mantenimiento lo hacen uno de los preferidos por quienes buscan economía y practicidad.

Finalmente, los mecánicos mencionan el Nissan Sentra B13, un modelo antiguo pero muy bien diseñado. Su cadena de repartición, sistema de inyección y estructura sencilla lo han convertido en una verdadera leyenda del segmento.

En resumen, estos cinco modelos no serán los más modernos ni los más llamativos, pero sí los más confiables para quienes buscan un carro usado que cumpla, rinda y no deje tirado al conductor en el camino.

