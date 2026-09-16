- Tras un pulso entre dos empresas peruanas por los productos California, los dueños de Ajegroup se quedaron con éstos

La tradicional marca de jugos y conservas nació en Barranquilla en 1950 y pasó por varias manos fue comprada por el Grupo Gloria hace 12 años que decidió venderla

La familia Añaños Jerí, una de las más importantes económicamente en Perú, se quedó en Colombia con la producción de Néctar California. La reconocida bebida, estaba en manos del Grupo Gloria Colombia, otra empresa de origen peruano cuyo presidente ejecutivo es Claudio Rodríguez Huaco y que controlaba la producción y comercialización de la bebida desde hace más de doce años.

Los Añaños Jerí tienen un patrimonio cercano a los U$ 420 millones . Su rostro más visible es el empresario Carlos Añaños Jerí, fundador de Ajegroup y de la marca Tiyapuy. Con el cambio de propietarios, Néctar California vuelve a cambiar de manos, en una nueva transformación dentro de sus más de 70 años de historia.

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Italianos y suizos, propietarios en los primeras décadas

La empresa detrás de Néctar California fue creada en marzo de 1950 por Emilio Faillace, bajo el nombre de Cía. Colombiana de Conservas y Extractos Vegetales Ltda. Faillace era italiano, pero desarrolló su actividad industrial en Barranquilla. Para crear la compañía, identificó la sobreproducción de tomate en el caribe colombiano. La abundancia hacía caer los precios y provocaba que parte de la cosecha terminara desperdiciada.

Faillace buscó aprovechar esa situación y, tras realizar estudios sobre conservación de alimentos, creó la empresa con el propósito de producir pasta y salsa de tomate.

En 1956, el empresario barranquillero decidió ampliar la producción y diversificar el portafolio. Para ello, se asoció con la compañía estadounidense W. R. Grace & Co. De la alianza entre Colombiana de Conservas y la firma estadounidense nació Conservas California, negocio que comenzó a comercializar mermeladas y productos enlatados en envases de vidrio.

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Un año después, en 1957, la compañía lanzó sus primeros néctares en envases de vidrio, productos que contribuyeron a posicionar la marca en el mercado colombiano. En 1967, el negoció comenzó a producir el emblemático Nectar California, que es uno de sus productos más famosos.

En 1971, la multinacional suiza Nestlé adquirió Conservas California, operación que permitió aumentar su capacidad de producción y dio paso a otra etapa en la historia de la compañía.

Vuelven los empresarios colombianos y después llegan los peruanos

La marca volvió a cambiar de manos en 1982, cuando el grupo inversionista santandereano Serrano Pinto retomó el control nacional de la empresa. Durante la administración de los santandereanos, Conservas California construyó una fábrica en Bogotá y desarrolló un complejo industrial en Cundinamarca.

La bebida Néctar California no solo se vende en empaques de vidrio también vende en tetra pack

Foto: Facebook California Colombia

En 2014, el Grupo Gloria peruano, perteneciente a la familia Rodríguez Banda, destinó cerca de U$ 86 millones a la adquisición de cinco empresas colombianas: Conservas California, Incolácteos, Lechesan, Erwin Asociados y Enfriadora Vallenata. La operación se realizó a través de su subsidiaria en Colombia, Algarra.

Durante doce años, Conservas California permaneció bajo el control del Grupo Gloria. Ahora, el grupo Aje, mediante Aje Colombia, adquirió la marca Conservas California en Colombia y pusola marca en manos de nuevos propietarios peruanos.

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