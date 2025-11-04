La ola de despidos que inició la multinacional Nestlé en el mundo donde ya van 16 mil tocará a Colombia

El año pasado la empresa manejada en Colombia por Felipe González cerró la planta de Caquetá pero las cuatro principales como la de Valledupar siguen en pie

La multinacional Nestle de origen suizo-norteamericano llegó a Colombia en los años 40 como la Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos S.A. (Cicolac) y una de sus primeras plantas fue en Florencia, Caquetá en ese momento un gran centro ganadero con Oliverio Lara con su gran hacienda Larandia.

Desde este año empezó en el mundo una ola de despidos que ya van 16 mil puestos y cuya ola que en Colombia empezó desde el año pasado con el cierre de la de Florencia, pero aún conservan las de Bugalagrande –la más grande-, Valledupar, Dosquebradas y Mosquera.

La restructuración de la multinacional de alimentos de origen norteamericano-suizo liderada por el director ejecutivo Philipp Navratil tiene por delante el despido de 16.000 puestos de trabajo en los distintos países donde tiene presencia esta empresa de propiedad de grandes fondos inversiones como UBS , The Vanguard Group y BlackRock , uno de los mayores del planeta.

La cabeza del Nestle en Colombia es el ejecutivo Chileno Felipe González, quien tiene deberá seguir la línea de reestructuración trazada a nivel global. Llegó a Colombia en el 2023, reemplazo en el cargo a Antonio Núñez quien estuvo al frente de la empresa durante cinco años. Fue González quien se desempeñaba como Vicepresidente de Operaciones de Nestlé para América del Sur antes de ser nombrado en Colombia quien lideró el cierre de la sede de Florencia, que se recuerda porque allí trabajó el guerrillero Iván Márquez antes de empuñar las armas de las Farc. El cierre se dio para enfocar la operación en el Cesar y el Valle del Cauca.

Con el plan de recorte a nivel mundial que también cubrirá a Colombia, la multinacional busca economizar. En armonía con los recortes a nivel global, los extranjeros buscan ahorrar 1.000 millones de francos anuales, equivalente a cerca de cinco billones de pesos. Programa que debe mantenerse hasta el año 2027.

