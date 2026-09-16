La chilena Global66 pisa duro en Colombia para entrar a competir con la banca digital

En el primer semestre movilizó más de US$850 millones con 350 mil clientes, un número que busca multiplicar con su agresiva campaña publicitaria

Global66 encontró en Colombia su segundo mercado más importante, después de su país de origen, Chile. Aquí, se ha convertido en una alternativa para quienes necesitan mover dinero entre los más de 70 países y las 11 monedas con las que trabaja la fintech chilena. En el primer semestre de 2026, la plataforma movilizó más de US$850 millones en el país y superó los 350.000 usuarios activos que busca multiplicar con su agresiva campaña publicitaria.

La lucha contra la banca mundial inició con las transferencias de dinero. Al momento de su creación en 2018, Global66 buscó ganarles terreno a los bancos tradicionales en un negocio que durante años estuvo marcado por las comisiones, los trámites y las demoras para mover dinero entre países.

La apuesta ahora se centra en competir mediante una cuenta global multimoneda que permite a los usuarios mantener saldo en dólares, euros y monedas locales dentro de la misma aplicación, ofreciendo rendimientos por el saldo disponible en su cuenta global sin necesidad de bloquear el dinero o fijar plazos a término.

Su estrategia publicitaria se concentra en los aeropuertos, especialmente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y el aeropuerto de Santiago de Chile

Envíos instantáneos, transparentes y económicos

Global66 está liderada por sus cofundadores chilenos, Tomás Bercovich (CEO) y Cristóbal Forno (CFO), quienes observaron de cerca el éxito global de plataformas como Wise y Revolut, que permitían mover dinero entre países de forma instantánea, transparente y económica.

Al contrastar esa realidad con el panorama de América Latina, notaron una enorme brecha en la región, donde realizar giros de dinero o pagos internacionales a través de los bancos tradicionales implicaba comisiones muy elevadas —a menudo ocultas en la tasa de cambio—, demoras de varios días y pesados trámites burocráticos.

En 2018, tomaron la decisión de unirse para fundar Global66 en Chile. El nombre de la compañía refleja la ambición de conectar a las personas globalmente a través de las 66 principales divisas y países con los que buscaban operar desde sus inicios.

Bercovich, ingeniero civil de formación, había fundado previamente emprendimientos como Cuponatic, una plataforma de comercio electrónico de cupones de descuento ampliamente popular en Latinoamérica. Por su parte, Cristóbal Forno, administrador de empresas e inversionista con trayectoria en el sector de servicios financieros y de cambio de divisas, había creado firmas como Capia e Inversiones Security.

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Ganándole terreno a los bancos

El incremento de profesionales que trabajan de manera remota para empresas del exterior —en Estados Unidos, Europa y otros países de Latinoamérica— ha sido, junto con el flujo recurrente de remesas enviadas por inmigrantes desde el exterior a sus familias, uno de los motores principales de su éxito.

De ese modo, la plataforma ha ganado terreno entre pequeñas y medianas empresas exportadoras e importadoras, así como entre startups que requieren pagar nóminas y proveedores internacionales sin incurrir en los altos costos de la banca tradicional.

Actualmente, la empresa ofrece una rentabilidad de hasta el 6 % anual sobre el dinero en dólares y de hasta el 11 % para el saldo en pesos colombianos, operando además en alianza estratégica con Mastercard para la emisión de sus tarjetas de débito internacionales físicas y virtuales.

La empresa esta liderada en el Colombia por Daniel Londoño, exejecutivo de Zubale y Rappi

Destacados emprendedores de América Latina entre sus inversores

A la fecha, la compañía ha conseguido aproximadamente USD 20 millones en capital acumulado a través de distintas rondas de inversión lideradas por fondos de capital de riesgo, oficinas familiares de inversión e inversionistas ángel.

Además, la compañía cuenta con el respaldo y la inversión de destacados emprendedores de América Latina, incluidos los fundadores de la plataforma inmobiliaria mexicana Kavak y de la fintech de pagos Rappi. La fintech chilena expandió rápidamente sus operaciones físicas y regulatorias a Colombia, Perú, Argentina, México, Ecuador, Brasil y Estados Unidos.

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