Trabajando en Corabastos, así fue como la mamá de Lina tejeiro sacó adelante a sus dos hijos

La vida de muchos famosos no es tan sencilla como muchos podrían creer. Algunos, han tenido que hacer grandes esfuerzos, junto con su familia, para poder salir adelante. Este es el caso de la familia de Lina Tejeiro, en especial su mamá, Vibiana Tejeiro. Seguramente no muchos lo saben, pero la mujer tuvo que hacer grandes esfuerzos para poder sacar a sus hijos adelante. Hoy en día, puede estar satisfecha porque en efecto, ambos hijos de la mujer salieron adelante. Aunque no fue una tarea fácil y recientemente reveló cómo fue esa gran tarea que tuvo que hacer como mamá. Incluso tuvo que conseguirlo trabajando en Corabastos.

Así fue como la mamá de Lina Tejeiro sacó a sus dos hijos adelante trabajando en Corabastos

Quizás no todos conozcan a Vibiana Tejeiro, mamá de la famosa actriz Lina Tejeiro. La mujer, es un ejemplo completo de resiliencia, de sacrificio y de luchas continuas. Es que, seguramente no muchos lo saben, pero ella se esforzó bastante para poder sacar a sus dos hijos adelante. Lo hizo desde muy joven, pues cuando se separó del padre de Andrés y Lina, decidió dejar Villavicencio para probar suerte en Bogotá. En aquel entonces, ella estaba por cumplir tan solo 23 años, lo que hacía las cosas aún más difíciles. Aunque esto no fue un impedimento para que ella saliera adelante.

El primer trabajo que le ofrecieron fue en Corabastos y la jornada arrancaba desde las 4:30 de la mañana. Sin pensarlo dos veces y siendo la mejor opción para arrancar, la mujer la tomó. Allí se dedicó a vender diferentes productos por varios años y conoció a personas maravillosas. Gracias a su empleo en este famoso lugar, consiguió sacar a sus hijos adelante por un buen tiempo. Una labor que le dejó múltiples enseñanzas y ganancias y no solo de tipo monetario, sino también ganancias de vida. Una historia que sin duda conmovió a muchos y causó gran sorpresas, pues no todos conocían esta situación.

Vibiana Tejeiro junto a sus 3 hijos.

Al contar este periodo de su vida, la mamá de Lina Tejeiro despertó la admiración, respeto y cariño de muchos. Su sacrificio por sacar a sus hijos adelante, es una gran muestra de amor y de que si se quiere, se puede. Es que, empezar a trabajar desde esa edad y con dos niños, es una gran labor y más ver en lo que la mujer se convirtió; además de ver a sus dos hijos también.

@vibianatejeiro Y si, trabajé en corabastos !! Gracias a ese trabajo tan maravilloso aprendí muchas cosas que hoy valoro y amor con mi corazón. ♬ sonido original - vibiana tejeiro

