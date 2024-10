Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Como la gente prefiere escuchar “versiones” de un tema, chismes de pasillo, comentarios e historias sin fundamento en lugar de investigar, la Inteligencia Artificial está sufriendo de lo mismo que quienes votan por populistas y después se dan cuenta que no era como les habían dicho. Es decir, “que el lobo seguirá siendo el malo, mientras solo escuchemos la versión de Caperucita”. ¿Buena frase no? La dijo Jorge Lozano, un motivador mexicano a quien entrevisté en En Blu Jeans, y se me quedaron esas sabias palabras.

Muchos creen que la IA llegó para quitarles el trabajo, para reemplazarlos, para dejarlos en la calle y que pronto nos va a dominar. Bueno, el tema no es menor, pero la gente lo que realmente no se imagina es que somos nosotros quienes alimentamos nuestra inteligencia artificial y también aprendemos de ella. Hay que nutrirla para que nos funcione como necesitamos pero, además de eso, es que nos optimiza el trabajo, los tiempos, nos mejora la calidad de lo que hacemos, en fin, le enseñamos y nos enseña.

Hice un curso con un nombre muy elegante y realmente consecuente con lo que estudié: Prompt Engineering. Se trata de la estructuración de los prompts, o comandos, o instrucciones que le damos a la IA para que nos ayude en lo que necesitamos. Los hay para todas las disciplinas: escritura, hacer gráficas, estrategias de todo tipo, planes de negocio… mejor dicho, “diga no más”. Lo que pasa es que hay que redactar bien, tener buena puntuación para mayor claridad y -sobre todo- saber qué se quiere, pero eso sí sabiéndoselo decir.

Como ven, estoy fascinada. No había tenido una socia con tanta creatividad. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Tener mi propio GPT, mi avatar; ese que alimento con mis libros, mis escritos, mis pensamientos, con lo que he estudiado de unos años para acá en crecimiento personal, por ejemplo. Se vuelve una copia de mis conocimientos en ese campo (y en otros si quisiera), le enseño lo que he estudiado y me enseña cómo puedo crear mejor desde mi propio conocimiento. ¡Maravilloso! Eso hace que cuando la IA alucina (se inventa cosas, interpreta mal, dice mentiras) yo pueda corregirla y pedirle precisión. Igual, la optimización de tiempo y trabajo es fenomenal. Eso quiere decir, que cuando uno está estructurando algo que tiene que ver con lo que uno sabe, o por lo menos es la base de la actividad en la que se desempeña, entiende que la inteligencia artificial no es perfecta, pero mejora con la práctica, con alimentarla cada día y nos damos cuenta de que hemos ahorrado tiempo y hemos empezado a ser más agudos en creatividad, en conocimiento y en estructura de pensamiento.

No estoy diciendo nada nuevo si digo que es una cosa absolutamente espectacular, pero los quiero invitar a que vean en la inteligencia artificial a esa aliada que les va a hacer la vida más amable y más feliz. Los quiero motivar para que aprendan a aplicarla donde la necesiten. Dense el tiempo y la oportunidad, o se van a quedar rezagados. Yo lo acabo de hacer a mis 61 años y siento que tengo mucha cabida con mis proyectos, porque me permite estar vigente y seguir en el camino que me he trazado.

No se dejen llenar de falacias por ahí. Lean sobre el tema, estúdienlo, porque la IA no es ningún golpe blando a su estatus laboral.