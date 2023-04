.Publicidad.

El pasado 29 de abril, fue el partido Nacional vs Medellín de la Liga Bet Play, donde el equipo verdolaga ganó 2-0 con un gran desempeño. El encuentro fue comentado por Carlos Antonio Vélez y como es usual por parte de los hinchas del verde, desde el inicio del encuentro estuvieron en completo desacuerdo con la narración del periodista deportivo.

Santiago Alarcón, el reconocido actor paisa de la cómica novela ‘El man es German’, ha manifestado en diversas ocasiones, ser hincha del Atlético Nacional, por lo que nunca se pierde un partido. El encuentro Nacional vs Medellín no fue la excepción, y tampoco lo fue la inconformidad que sentía con la narración de Carlos Antonio Vélez.

No hay que hacerle caso a Velez.

Eso es lo que deben hacer en casa. — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) April 30, 2023

El actor no se quedó callado y Twitteo: “No hay que hacerle caso a Vélez. Eso es lo que deben hacer en casa”, pero lo interesante fue el respaldo que tuvo por parte de otros hinchas del verde: “Es un petardo ese periodista de medio pelo”, “@velezfutbol es uno de los personajes más detestables e insoportable la de este país, además tiene unas ínfulas que sabe de algo que en la vida entiende, el fútbol” o “Totalmente de acuerdo, tontonio es un picapleitos, no sé cómo le pagan por hablar de fútbol, solo es un culebrero”, entre muchos otros comentarios.

Es evidente que Carlos Antonio Vélez no tiene una buena reputación entre los hinchas de Nacional y sus narraciones no son muy bien recibidas. Tal vez está siendo parcial cuando se trata del equipo verdolaga, una introspección por parte del periodista no estaría mal si se trata de mejorar el fútbol colombiano.

