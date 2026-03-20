Todo lo qué debe saber sobre el Festival Estéreo Picnic: cierres viales, rutas para volver a casa y más

Bogotá tendrá restricciones de movilidad por el Estéreo Picnic. Conozca vías cerradas y alternativas de transporte

A partir del 20 y hasta el 22 de marzo, Bogotá volverá a convertirse en el epicentro de la música con una nueva edición del Festival Estéreo Picnic, que este año celebra 15 años reuniendo a miles de asistentes y a algunos de los artistas más importantes del momento. Sin embargo, más allá del cartel, hay un tema clave que no se puede pasar por alto: la movilidad en la ciudad.

Para quienes no asistirán al evento, o incluso para los mismos asistentes, es fundamental tener en cuenta los cierres viales y las alternativas de transporte que estarán operando durante esos días, especialmente en una zona que suele congestionarse con facilidad.

Cierres viales y rutas tras salir del Festival Estéreo Picnic

Lo primero que debe saber es que la Alcaldía implementará un Plan de Manejo de Tránsito que contempla cierres viales temporales desde la medianoche del jueves 20 de marzo hasta las 8:00 de la mañana del 23 de marzo.

Las restricciones aplicarán en corredores clave: la Avenida calle 63 entre carreras 68 y 60; la Avenida carrera 60 entre calles 63 y 53; y la Avenida calle 53 entre carrera 60 y carrera 66A. Estos puntos serán determinantes para la movilidad del sector y podrían generar desvíos importantes para quienes transiten por la zona.

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Para quienes planean llegar en vehículo particular, también habrá zonas de parqueo pago habilitadas. En total, se dispondrán 392 cupos: 286 para carros, 8 para vehículos eléctricos, 37 para motos y 56 espacios para bicicletas. Una alternativa útil, aunque limitada, que seguramente se llenará rápidamente durante las jornadas del festival.

Pensando en la salida del evento, también se habilitará una zona amarilla segura sobre la Avenida carrera 60, en la calzada occidental, donde los asistentes podrán tomar taxis con mayor tranquilidad, en un intento por organizar la demanda de transporte en las horas más críticas.

Por su parte, TransMilenio también tendrá un papel clave. Se habilitarán servicios zonales especiales que conectarán con puntos estratégicos de la ciudad como Unicentro, el Septimazo y la Avenida 1 de Mayo, facilitando el retorno de miles de personas tras los conciertos.

Más allá de la logística, hay recomendaciones básicas que pueden hacer la diferencia. Llevar ropa cómoda es casi obligatorio, pero también lo es estar preparado para la lluvia, con capa o impermeable, teniendo en cuenta el clima cambiante de Bogotá.

En cuanto al ingreso, se mantendrá el modelo de pagos electrónicos, como en ediciones anteriores. Además, habrá una lista de objetos restringidos que conviene revisar con anticipación para evitar inconvenientes. Entre ellos están:

Sillas plegables

Cigarrillos y vapeadores

Sombrillas

Trípodes o selfie sticks

Alimentos y bebidas

Drones

Camisetas de equipos de fútbol

Algunos de estos pueden parecer obvios, pero otros suelen tomar por sorpresa a los asistentes. Por eso, la recomendación es revisar bien antes de salir de casa.

Finalmente, en caso de necesitar apoyo dentro del evento, los asistentes podrán acudir al equipo de Diálogo y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, identificados con chaquetas blancas, quienes estarán disponibles para orientar y atender cualquier situación.

Así, mientras Bogotá se prepara para uno de sus eventos más emblemáticos, la clave estará en la planeación: saber cómo llegar, por dónde moverse y cómo salir, para que la experiencia del festival no termine atrapada en el tráfico.

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