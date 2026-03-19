Algunos planes exclusivos que no se puede perder del Estéreo Picnic 2026

El Festival Estéreo Picnic dejó de ser hace tiempo una suma de conciertos para convertirse en una experiencia que se despliega en múltiples capas. En su cuarta edición en el Parque Simón Bolívar, el evento confirma que la música sigue siendo el centro, pero ya no es el único motor. Alrededor de los escenarios crece un circuito de propuestas que buscan que el público no solo escuche, sino que participe, cree y se conecte con lo que ocurre más allá de cada show.

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Uno de los elementos que mejor resume ese cambio es la presencia de un cóctel oficial vinculado directamente con una de las artistas más esperadas del cartel. La cantante Sabrina Carpenter no solo llega como figura central del festival, también lo hace con una propuesta que amplía su presencia en el evento: el Go Go Highball, desarrollado junto a Johnnie Walker. La bebida, disponible únicamente dentro del festival, propone una versión más ligera y fresca del clásico highball, con notas cítricas que apuntan a un público que busca nuevas formas de consumo.

El cóctel no aparece como un elemento decorativo. Funciona como una extensión del discurso que acompaña tanto a la artista como a la marca. La idea de progreso, asociada históricamente a Johnnie Walker, se traslada a una experiencia tangible que invita a probar, a experimentar y a apropiarse del momento. En ese sentido, la bebida se convierte en un punto de encuentro entre música, identidad y celebración, en un entorno donde cada detalle está pensado para amplificar lo que ocurre en tarima.

Pero la lógica del festival no empieza el día en que se abren las puertas. Días antes, la ciudad ya había entrado en ese ritmo con la activación de la Smirnoff House, una apuesta de Smirnoff que funcionó como antesala del evento. Más de mil personas pasaron por ese espacio en el que la dinámica giró alrededor de la creación de contenido y la interacción directa. Las cifras reflejan una tendencia clara: cientos de piezas producidas en pocos días y una alta participación en espacios diseñados para explorar la estética, la moda y la expresión personal.

La lógica de esa casa no era solo reunir gente, sino activar una forma de participación donde mostrarse sin filtros tuviera un valor concreto. A través de mecánicas como la acumulación de monedas simbólicas, el público encontró una manera de convertir su presencia en algo más que asistencia. Ese modelo, que mezcla entretenimiento con recompensa, anticipa lo que luego se expande dentro del festival.Ya en el parque, la marca despliega una presencia que acompaña el flujo del evento. Su ubicación detrás del escenario principal la sitúa en un punto estratégico, justo donde se concentra la mayor atención del público durante las presentaciones de artistas como Tyler, The Creator, The Killers y la propia Sabrina Carpenter. A eso se suman seis barras distribuidas en el espacio y tres zonas de experiencia que buscan mantener la interacción constante.

En esas zonas, el público no solo consume, también interviene. Hay espacios de personalización de objetos que convierten un accesorio en algo propio, estaciones de maquillaje que responden a estéticas más arriesgadas y áreas dedicadas a la música donde los DJs locales encuentran un escenario para conectarse con nuevas audiencias. Cada punto responde a una misma lógica: ofrecer herramientas para que cada asistente construya su propia versión del festival.

El resultado es un ecosistema que funciona en paralelo a los conciertos. Mientras en los escenarios principales se desarrollan los shows, alrededor ocurre otra narrativa, más dispersa pero igual de relevante, donde las marcas proponen formas distintas de vivir el evento. No se trata solo de patrocinar, sino de integrarse en la experiencia general.Así, el Festival Estéreo Picnic se consolida como un espacio donde la música convive con dinámicas que amplían su alcance. Desde un cóctel que traduce una idea en sabor, hasta espacios que convierten la expresión individual en contenido y participación, el festival plantea una invitación clara: recorrerlo completo. En ese recorrido, lo que pasa fuera del escenario deja de ser complemento y se convierte en parte esencial de la experiencia.

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