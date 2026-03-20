De la sombra de Pékerman al Mundial: cómo Néstor Lorenzo terminó siendo la apuesta ganadora de la Selección Colombia

Tras el fracaso rumbo a Qatar 2022, la Selección encontró en Lorenzo el camino de regreso al Mundial pese a las dudas del fichaje de Jesurun

Aunque José Pékerman no logró llevar a la Selección Colombia a levantar la anhelada Copa del Mundo, su paso por la ‘tricolor’ marcó un antes y un después. Bajo su dirección, el equipo recuperó la confianza, volvió a competir al más alto nivel y, sobre todo, le devolvió al país la ilusión de codearse con las potencias del fútbol. Pero detrás de ese proceso también hubo una figura silenciosa, clave en la construcción de ese camino: su mano derecha, Néstor Lorenzo.

Pekerman junto a Néstor Lorenzo.

Durante años, Lorenzo fue el asistente técnico principal, el hombre de confianza de Pékerman, el que conocía desde adentro la estructura del equipo. Hoy, es él quien ha vuelto a poner a Colombia en un Mundial, completando un ciclo que muchos no vieron venir.

Su llegada, sin embargo, no estuvo exenta de dudas. Cuando la Federación Colombiana de Fútbol anunció su nombramiento, más de uno cuestionó la decisión de Ramón Jesurún. No era un técnico mediático, ni una figura de renombre internacional como las que sonaban en los rumores. Para algunos, era una apuesta arriesgada; para otros, un salto al vacío.

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Pero el contexto también explicaba la decisión. Tras la salida de Pékerman en 2018, la Selección entró en una etapa de inestabilidad. Pasaron nombres como Arturo Reyes, el portugués Carlos Queiroz y, más adelante, Reinaldo Rueda. Ninguno logró consolidar un proceso ni replicar lo conseguido en la era anterior.

El golpe más duro llegó con la eliminación al Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, un fracaso que marcó un punto de quiebre para el fútbol colombiano. Fue entonces cuando la Federación entendió que no se trataba solo de buscar un nombre, sino de reconstruir una idea.

Las razones de la llegada de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia

Detrás de su elección hubo más cálculo que improvisación. El propio Jesurún reveló que el proceso de selección fue planeado, con seguimiento y análisis. Lorenzo no era un desconocido: había sido pieza clave en el cuerpo técnico de Pékerman y conocía a fondo la interna del equipo, los jugadores y la idiosincrasia del fútbol colombiano.

Para concretar su llegada, Jesurún viajó hasta Perú, donde el argentino dirigía al FBC Melgar. Allí comenzó a gestarse el acuerdo. Fiel a su estilo, Lorenzo pidió tiempo para cerrar su ciclo con el club antes de asumir el reto. Finalmente, en 2022 fue presentado como el nuevo técnico de la Selección Colombia.

Lorenzo en FBC Melgar. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Desde entonces, su proceso ha estado marcado por altibajos. Ha recibido elogios por devolverle identidad al equipo, pero también críticas en momentos de duda. Aun así, logró lo que parecía cuesta arriba: volver a clasificar a Colombia a un Mundial y reactivar la ilusión de toda una generación.

El reto ahora es mayor. Este nuevo capítulo podría ser el último de varios referentes, como James Rodríguez y Camilo Vargas, quienes han sido protagonistas en los últimos años. Para ellos, y para el país, la cita mundialista no es solo una competencia más, sino la oportunidad de cerrar un ciclo con una actuación memorable.

Así, el hombre que durante años trabajó a la sombra hoy lidera el proyecto más importante del fútbol colombiano. Y aunque al principio fue cuestionado, Néstor Lorenzo terminó demostrando que, a veces, las apuestas silenciosas son las que terminan dando resultados.

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