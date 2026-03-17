Estamos a escasos días de la edición numero 15 del Festival Estéreo Picnic y aunque sabemos que es un festival que acoge muchos géneros y diversos artistas, la electrónica ha tomado gran fuerza durante los últimos años y en esta edición no es la excepción, pues esta vez tiraron la casa por la ventana trayendo a artistas legendarios en este género. Es por eso que aquí traemos cinco shows imperdibles de música electrónica en Un mundo distinto.

Skrillex

Skrillex no es solo un DJ en el cartel, es una figura que redefinió la música electrónica en el siglo XXI. Desde que irrumpió con su sonido agresivo y futurista, hasta su capacidad de reinventarse con proyectos más experimentales y colaboraciones de alto nivel, su trayectoria es la de un artista que nunca ha dejado de marcar el pulso de la escena global. Verlo en vivo en el Estéreo Picnic no es simplemente ir a bailar, es presenciar a un referente que convirtió el dubstep en fenómeno mundial y que hoy sigue empujando los límites del género. Perderse su show sería dejar pasar un momento que, con seguridad, quedará entre los más memorables del festival. Skrillex estará cerrando el escenario de Adidas "Un mundo distinto" el domingo.

Swedish House of Mafia

Muchos de los que estaremos allá crecimos con ellos porque basicamente se encargaron de definir toda una era con himnos que hoy siguen siendo coreados en festivales alrededor del mundo. Su regreso, después de años de ausencia, reafirmó el peso de su legado y su capacidad de emocionar a miles de personas con sets que combinan nostalgia, energía y producción impecable como si nunca hubiesen dejado de hacerlo. Queda claro que Swedish House of mafia junto con Skrillex ya pagan toda la cuota de electrónica en este cartel. Estarán cerrando el escenario de Adidas "Un mundo distinto" el día sábado.

Peggy Gou

Por su parte, Peggy Gou no llega al Estéreo Picnic desde la nostalgia ni desde el peso de los himnos, sino desde una identidad sonora fresca, elegante y absolutamente magnética. Su propuesta mezcla house y techno, donde cada track parece elegido para construir una atmósfera más que para buscar un drop explosivo. Con un estilo que cruza música, moda y cultura global, sus sets se sienten como una experiencia cuidadosamente diseñada, hipnótica y sofisticada. Verla en vivo es dejarse llevar por un groove que no necesita exagerar para atrapar, es sutil, pero con la certeza de que nos pondrá a bailar su set de principio a fin. Peggy Gou será la encargada de cerrar el escenario de Adidas "Un mundo distinto" el día viernes.

Mochakk

El DJ brasileño se ha ganado un lugar en la escena global a punta de carisma, técnica y una conexión casi eléctrica con el público, donde cada transición se celebra como si fuera un momento único. Muchos de nosotros lo conocimos por la autenticidad con la que desenvuelve en el both y donde mostraba su conexión con la música a través de sus videos publicados en redes sociales. Hoy ya es un referente del house en el mundo y el Estereo Picnic será testigo del sabor brasileño. Mochakk será el encargado de cerrar en escenario Bosque de Samsung el día sábado.

Brutalismus 3000

La cuota del "denseo" como lo llaman coloquialmente aquí en Bogotá estará a cargo de este duo Alemán, que es sin duda una descarga frontal de energía cruda que mezcla techno, hardcore y actitud punk sin pedir permiso. han construido una propuesta intensa y sin filtros, donde los beats acelerados, los bajos distorsionados y las voces enérgicas sin duda serán un derroche de energía durante el festival. Así que si lo suyo es más este género, no puede perderse su show el día viernes cerrando el escenario Páramo.

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