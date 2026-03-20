De los estadios de Karol G a las cantinas del despecho: así quedó el mapa de la música colombiana

En la música colombiana hay momentos que parecen confirmar lo que muchos ya sospechan: que el país dejó de ser una promesa para convertirse en una potencia sonora. La lista de nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026 no es solo un anuncio: es una radiografía de ese presente donde conviven los fenómenos globales, los nuevos rostros y los sonidos que se niegan a desaparecer.

El punto de partida no es menor. La gala, que se celebrará el próximo 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, volverá a reunir a buena parte de la industria en una noche que funciona como celebración, pero también como termómetro. Porque detrás de cada nominación hay algo más que una canción: hay una estrategia, una audiencia y una historia que explica por qué la música colombiana hoy suena en todas partes.

Este año, los nombres que encabezan la conversación dicen mucho del momento actual. Beéle, con 18 nominaciones, lidera la lista, seguido muy de cerca por Ryan Castro con 17. Más atrás aparece Kapo con 13 menciones y Duplat con 7, en una señal clara de que el protagonismo ya no es exclusivo de los intérpretes, sino también de quienes están detrás de la producción y la composición.

Pero más allá de las cifras, lo que realmente llama la atención es el cruce de mundos. En la categoría de Mejor Artista Global compiten figuras como Karol G, Shakira, Maluma y J Balvin, nombres que hace rato trascendieron fronteras. Sin embargo, comparten espacio con artistas como el propio Beéle o Kapo, que representan una nueva ola que creció en lo digital y ahora pisa fuerte en la industria.

Entre lo global y lo que suena en casa

La categoría de Mejor Artista Nuestra Tierra del Año es quizás la que mejor resume esa diversidad. Allí aparecen desde Andrés Cepeda y Carlos Vives —referentes de varias generaciones— hasta artistas como Blessd, Ela Taubert o Yeison Jiménez, que conectan con públicos distintos pero igual de fieles. Es, en el fondo, una foto del país musical que coexiste: el de las baladas, el del urbano y el de la música popular.

Algo similar ocurre con las canciones. Temas como La Pelirroja de Sebastián Yatra, Río de J Balvin o Volver, que une a Piso 21 con Marc Anthony y Beéle, muestran cómo las colaboraciones se volvieron una fórmula clave para expandir audiencias. Mientras tanto, Morat y Camilo, Fonseca junto a Manuel Medrano o incluso propuestas más alternativas como las de Duplat, evidencian que el pop colombiano sigue reinventándose.

En lo urbano, el dominio es evidente. Feid, Blessd, Maluma y el propio Ryan Castro se repiten en varias categorías, confirmando que el género sigue marcando la pauta. Pero el mapa no se queda ahí. El vallenato, con Silvestre Dangond o Jorge Celedón; la música popular, con nombres como Jessi Uribe o Paola Jara; y el folclor, con artistas como Cholo Valderrama o Herencia de Timbiquí, mantienen viva una base que sigue siendo clave para entender el ADN musical del país.

Al final, los Premios Nuestra Tierra logran algo que pocos reconocimientos consiguen: reunir en un mismo escenario a Shakira y a un artista revelación, a un fenómeno global y a una canción que suena en una cantina de pueblo. Y en ese cruce, en esa mezcla a veces caótica pero profundamente auténtica, es donde la música colombiana encuentra su mayor fortaleza.

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