Toda la pizza que pueda comer por $40 mil pesos en un restaurante participante del pizza master

En La Castellana, se encuentra Alvolo, una pizzería que se ha destacado por participar en el concurso de Tulio Recomienda. Le contamos sobre su All you can eat

Entre los 62 restaurantes que participaron en Bogotá en la edición conjunta del Sushi y Pizza Master estuvo la pizzería Alvolo, la cual en las últimas semanas se ha destacado por ofrecer un formato en el que sus visitantes pueden comer toda la pizza que deseen por un precio determinado.

Para los amantes de la pizza que buscan una experiencia gastronómica sin remordimientos, Alvolo Bogotá ofrece una irresistible propuesta; un 'all you can eat' de pizzas de alta calidad. Ubicada en la Castellana, esta pizzería se ha convertido en un referente para los paladares amantes del Pizza Master que buscan disfrutar de una variedad ilimitada de sabores y texturas.

Alvolo Bogotá cuenta con un ambiente cálido y acogedor, perfecto para disfrutar de una comida en familia o con amigos. Para disfrutar de su servicio 'all you can eat' es mejor hacer reserva, funciona los días martes y jueves en el horario de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.

Están disponibles 5 sabores de pizza de su menú habitual y tiene una duración de 2 horas, el costo es de $40 mil pesos por persona. Por cada porción de pizza que sea dejada tendrá un costo de $4 mil pesos. Si está buscando un lugar para disfrutar de un festín de pizzas sin límites, Alvolo Bogotá es la opción ideal.