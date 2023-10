Tiempo de elecciones, tiempo de corrupción y engaño

Por: Rodrigo Beltrán |

octubre 18, 2023

Las jornadas electorales en América Latina se llevan a cabo como fiesta y carnaval de la democracia, con el fin de darles un carácter de amplia participación ciudadana y de transparencia, como un ejemplo ante la comunidad internacional.

Infortunadamente con el paso de los años, se han convertido en la oportunidad de poner en práctica mecanismos pocos transparentes, cuyo objetivo de los corruptos es lograr sobrepasar las normas electorales sin ningún pudor, utilizando en la mayoría de los casos una comunicación contaminada, jugar con los ciudadanos y con base en mentiras, dinero de por medio, o un simple tamal, utilizarlos para obtener los votos que se requieren en la elección. Es una farsa descarada en aumento y sin control.

El próximo 29 de octubre, nuestro país será sede de las elecciones de 32 nuevos gobernadores, 418 diputados que conformaran las asambleas departamentales, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles; mejor dicho, un coctel perfecto para que, en medio del caos y falta de control, se lleven a cabo las irregularidades sin límites.

Analicemos primero el tema de la comunicación de los candidatos centrados en la publicidad que fácilmente superan la línea del engaño, sobrepasando la norma. Algo que no se está cumpliendo a pesar de los esfuerzos del Consejo Nacional Electoral, que tiene la obligación de expedir y controlar, y es la prohibición de instalar "publicidad política” a menos de 200 metros de monumentos nacionales, puestos de votación y en estructuras como postes de redes eléctricas y telefónicas y edificios públicos, entre otros. Frente a esto último, no importa dónde esté usted leyendo esta columna siempre y cuando sea en el territorio nacional, salga a la calle y determine si se está aplicando la norma. Se llevará sorpresas “se pasan la ley por la faja”.

Para nombrar solo un caso de los cientos que se están presentando a lo largo del territorio nacional, reciente en el municipio de Soacha en las goteras de Bogotá, La W a través de su plataforma informativa, el pasado 13 de septiembre, denuncio que se encuentra “empapelado” con pendones, vallas publicitarias y pancartas del candidato Caicedo que podrían violar las normas de publicidad electoral en exteriores. La nota de prensa agrega: “Cabe recordar que Caicedo es exsecretario de Gobierno del actual alcalde, Juan Carlos Saldarriaga, por lo que es posible que tenga experiencia en la gestión gubernamental y, por tanto, no desconocer las políticas de publicidad en campaña”. El descaro de frente es absoluto.

Vamos, ahora, a la honra y a lo ético, la burla a la ley vigente, de manera increíble; por ejemplo, hace unos días se conoció que, a la líder política del departamento del Cesar, Cielo Gnecco se le expide orden de captura en respuesta a las acusaciones formuladas por un ex paramilitar, Julio Manuel Argumedo, alias Gabino, quien habría confesado crímenes ordenados por Gnecco, tales como secuestro extensivo y homicidio. Infobae, un portal de prensa de amplio prestigio internacional y con sede también en Colombia, sobre esto informó: “Aunque la orden de captura contra Cielo Gnecco Cerchar se conoció el 10 de octubre, la Fiscalía había emitido la disposición judicial el viernes 6 de octubre; sin embargo, a la ‘cacica política del Cesar’ no le importó que la estuvieran buscando y al día siguiente salió a una marcha política de Elvia Sanjuan, su ficha para quedarse nuevamente con la Gobernación del Cesar.” Las artimañas de una clase política que ya asfixia a los colombianos, que no se ha cansado de violar la ley y que reta, abiertamente, sin temores a un ente de control como lo es la propia Fiscalía. Es la práctica abusiva e inmoral de una comunicación que envía mensajes de corrupción al garete torpedeando la moral de un país, a su norma electoral y a su justicia.

También podríamos escribir un libro entero que reuniera las promesas hechas en campaña por parte de los candidatos una vez elegidos, pasan al olvido. La burla en su máxima expresión que va contra los principios y la lealtad al potencial votante, todo sin ningún pudor.

Son muchos los sectores de la Colombia que queremos, que piden a gritos a los ciudadanos en capacidad de participar en las elecciones, que se informen bien para elegir y sufragar, que no vendan su dignidad por promesas falsas o unos centavos. Y son muchos los candidatos que afirman pertenecer a la nueva generación y que no los ha cobijado nunca la idea de engañar, ensuciar su comunicación de campaña con prácticas fuera de la norma o corruptas y por ello se convierten en la mejor alternativa.

Sólo pido a los ciudadanos de a pie que no traguen entero, que reflexionen al momento de imponer su voto en estas elecciones, para que no suceda como en anteriores oportunidades cargo de conciencia o arrepentimiento después.

Para estas elecciones y luego de tantas decepciones históricas en campañas políticas, a Colombia le quedan pocas oportunidades de demostrar por fin que por más vallas, afiches, cuñas comerciales, discursos disfrazados de lucides y verdades, campañas en redes sociales y publicidad en general, lo mismo que de promesas de toda índole y demás, “nuestro voto no se compra” y debe ajustarse al sentido común que lleve a nuestro país, a la nación que soñamos. Rompiendo la muralla de la corrupción y el engaño.