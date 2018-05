Lo confieso, tengo miedo. Me aterra pensar que mi país pueda pasar otros 4, 8, o quizás más años bajo un gobierno déspota, antidemocrático y vengativo o un gobierno lleno de improvisaciones, presumido y autoritario.

Una vez y otra vez, elección tras elección, he escuchado candidatos prometiendo más trabajo y mejor pagado, un país de propietarios, un país más humano y con corazón grande. Siempre nos han defraudado.

No quiero decir que el país es igual que hace 30 años. Sin lugar a dudas hay más acceso a la tecnología y a la información. Pero este es más un logro de la humanidad que de los gobernantes. Para la mayoría, su situación es diferente: Colombia no llegó al futuro, los países desarrollados nos toman cada vez más ventaja. La calidad del trabajo no mejoró. La gente no come mejor, ni se transporta mejor, ni vive más tranquila. La violencia urbana no cede y la rural se está agudizando nuevamente. Todos los días capturan al capo más importante, solo para ser reemplazado al día siguiente por uno aún más importante.

No producimos suficientes alimentos aunque sobra la tierra, ni tenemos suficientes vías para transportarlos aunque tuvimos ferrocarriles. No producimos suficientes neveras para preservarlos aunque tuvimos las fábricas. Y como se lanzaron millones de trabajadores a las calles, no generamos los ingresos necesarios para comprar los alimentos importados que llegan con subsidios extranjeros que arruinan a nuestros agricultores, gracias a los TLC.

No hay excusas para el fracaso. En 2012 dos académicos de Harvard y MIT escribieron un libro sobre los orígenes de la prosperidad y la pobreza[1]. Expusieron tres mitos para las naciones que no les va bien: la geografía, la cultura y la inteligencia. Por supuesto nada de eso falta en Colombia. Cada vez me cuesta más trabajo explicar a mis estudiantes que las decisiones que toman los gobiernos no se basan en los textos económicos que estudiamos, sino en intereses particulares o de pequeños grupos, aunque condenen al país al atraso. No es que no sepan hacerlo, sencillamente es que no les interesa.

Me da pánico pensar que en pocos días, millones de personas no van a votar y millones lo harán por los mismos grupos políticos que han repetido esta historia durante años y décadas. No he encontrado ninguna explicación sensata de ¿por qué Iván Duque haría algo diferente a lo que ha hecho su jefe en cuatro décadas como funcionario del Estado? ¿Por qué Germán Vargas Lleras haría algo de lo que promete y que nunca sugirió hacer en todas las décadas que fue congresista, ministro y vicepresidente? ¿Por qué el partido de De La Calle ahora sí va a preocuparse por el progreso y la equidad, cuando llevan 200 años gobernando sin hacerlo? ¿Por qué Gustavo Petro ahora sí va a escuchar a sus asesores, va a formar un equipo y va a tomar decisiones reflexivas y no pasionales?

Tengo miedo porque no creo que otro gobierno de estos haga que las cosas sigan igual. Creo que van a empeorar. Hará que nos parezcamos más a Haití que a Suiza. El 27 de mayo voy a votar con miedo de que el país siga la misma orientación. Votaré convencido de que no hay dos opciones: el miedo a la dictadura o el miedo al castrochavismo. Hay una tercera opción, por la esperanza de que las cosas realmente comiencen a transformarse positivamente. Creo en el desarrollo, la riqueza, la equidad y en que se puede mejorar la calidad de vida de todos, por eso voy a votar por Sergio Fajardo.

[1] Por qué fracasan los países. Daron Acemoglu y James A. Robinson. Deusto, 2012.