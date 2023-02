¿Tarjeta verde o blanca?

Por: Edwin Ortega Ospina |

febrero 10, 2023

El juego limpio, el comportamiento honesto y respetuoso hace rato lo premia la tarjeta verde. Inventada por el periodista deportivo colombiano Roosevelt Castro Bohórquez hace más de 35 años, es una contribución a la paz y la convivencia en el contexto del fútbol.

¿Verde o blanca?

Ocurrió el pasado 21 de enero de 2023, en el clásico femenino entre Benfica vs. Sporting de Lisboa, que terminó 5-0 a favor del primer equipo mencionado, la juez principal Catarina Campos les mostró la tarjeta blanca a los cuerpos médicos de ambas escuadras por ayudar a un aficionado enfermo en las gradas del estadio.

Este nuevo color de tarjeta se usa para reconocer públicamente a los clubes por actos de juego limpio durante el partido. Esto con la finalidad de “mejorar el valor ético en el deporte”, indicaron los voceros oficiales de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Lo que no sabían era que un colombiano lo venía haciendo desde hace más de tres décadas y media.

Se llama Roosevelt Castro Bohórquez. Es periodista deportivo en Medellín, Colombia, pero de vez en cuando funge como árbitro de fútbol. Desde hace más de 35 años viene realizando este juzgamiento, que propende por exaltar, reconocer y premiar el juego limpio de jugadores, cuerpos técnicos y administrativos de los equipos.

“En 1981 hice mi primer curso arbitral en las instalaciones de Comfama de San Ignacio, en Medellín, pero no oficié como juez de los partidos que programaban en la Liga Antioqueña de Fútbol, especialmente los de los niños. No quise ingresar al Colegio de Árbitros de Fútbol de Antioquia (hoy Arbiantioquia), pues estaba dirigiendo los equipos de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, y me parecía antiético ser “juez y parte”, reconoce este tolimense, nacido en Villarrica, el 16 de abril de 1959.

Pero es en 1985, cuando consigue la certificación del curso de juzgamiento en el fútbol y un año después, empieza a ejercer este duro y desagradecido oficio.

“Recuerdo con cariño a mis instructores Juan Manuel Gómez Botero y a Octavio Sierra Mesa. Ellos me enseñaron no solo las 17 reglas , si no toda la ética y los valores en el juzgamiento de este deporte tan bonito como lo es el fútbol”, evoca el llamado “comunicador de la paz”.

Vestido de negro deja huella

Las diferentes canchas del balompié antioqueño lo vieron vestirse de negro, no solo dictando cátedra de buen arbitraje sino enseñándoles las 17 reglas a los niños futbolistas, siendo el génesis de lo que más tarde se convertiría en la tarta verde.

“Veíamos con preocupación cómo los niños del balompié antioqueño eran fundamentados en lo técnico, se preparaban en lo físico, pero no había una integralidad con sus valores morales y éticos. Así nos vimos a la tarea de crear un minimanual de convivencia para conjugarlo con la parte didáctica. De esta manera nació el arbitraje didáctico y de fortalecimiento en valores, con el aval del exjuez FIFA Juan Manuel Gómez Botero, en 1997”, indicó en su momento este hombre del fútbol y del periodismo.

La propuesta pedagógica empezó en las canchas del fútbol aficionado de Medellín, Antioquia, Colombia, con una laminita del Divino Niño. Al reverso de la imagen se puso un mensaje que decía: “Yo amo, tolero y respeto a mi adversario”.

Este mensaje se los entregaba antes de los partidos a los niños futbolistas de Antioquia como “pretexto” para educar en valores. Fueron más de 7 años donde se llevó esa recomendación de paz y convivencia en los diferentes escenarios del balompié aficionado antioqueño.

“Algunos de los niños de los torneos de las categorías tercera, cuarta o escolar son Testigos de Jehová o son Evangélicos o son judíos y no creen en el cuento de la laminita, pero yo les digo que lean y reflexionen acerca del mensaje y que lo que quieran hacer con ella no me interesa. Además, les digo que lo más importante es que imiten lo bueno de los grandes jugadores de fútbol; que no hace falta llenarse de soberbia, vanidad o engreimiento; que hay que respetar a los demás y siempre, siempre, trabajar en equipo y con mucho amor “, les indicaba a los niños el árbitro Castro.

Pero el mensaje se diluyó. “Me encontré con esa diversidad religiosa, que no creían en el cuento del Divino Niño y vi en el verde ese código que faltaba, para completar la trilogía del semáforo en la que se inspiró el árbitro inglés Ken Aston para inventar las tarjetas punitivas en el fútbol. Así nació esta tercera tarjeta que tiene unos objetivos axiológicos como son los de premiar todas las acciones de juego limpio que tienen los jugadores, cuerpos técnicos y administrativos de los equipos de fútbol antes, durante y después del desarrollo de un partido”, señaló el también llamado “árbitro de la paz”.

De eso han trascurrido más de 37 años y aún lo sigue haciendo. Pitos, escarapelas, minutas, planillas, pantalonetas, medias y camisetas arbitrales de diferentes colores y tonalidades, acompañan esta cruzada de futbol y valores inmersos en su estrategia fair play de su tarjeta verde.

No se extrañó

Por eso no le fue indiferente la aparición de la tarjeta blanca en los terrenos de juego de Portugal.

Sentimientos encontrados tuvo Roosevelt, cuando recibió la noticia de parte de su colega en el periodismo Jarvi Augusto Escobar Sánchez. “Jarvi me envió, vía WhatsApp, la noticia. Le dije que me parecía estupendo que apareciera este tipo de propuestas como las mías que propenden por el juego limpio y que, de alguna manera, vienen a reivindicarme, así sean investidas con otro color. También le comenté mis disquisiciones al respecto, de que, si allí se podía implementar por qué aquí no”, expresó el periodista deportivo asociado a la Acord Antioquia, a la AIPS y al Circulo de Periodistas de Antioquia, CIPA.

Así, la tarjeta verde de Roosevelt sigue su senda de juego limpio, aunque vestida de un color diferente, en este caso el blanco.