Soy ingeniero civil y Rodolfo no me representa

Por: Cristian Camilo Osorio |

junio 01, 2022

En las elecciones de ayer vimos un fenómeno que no se veía hace muchos años, el candidato que “dijo” Uribe no quedaba en segunda vuelta. Millones de personas votaron indudablemente por un cambio, cansadas de las injusticias, del uribismo como sistema de gobierno, de un sistema de salud perverso, de un sistema de pensiones que no garantiza las pensiones, y de un malestar general que lleva varios años y se vio representado en el paro del año pasado. El problema es que ese cambio en este momento está representado por dos visiones de país muy diferentes.

Me voy a concentrar específicamente en el “cambio” que dice representar Rodolfo Hernández. Debo admitir que tenemos la misma profesión, ambos somos ingenieros civiles, también realicé una maestría en Gerencia de la Construcción y Rodolfo es un conocido constructor en Bucaramanga.

No obstante, son más las diferencias que las similitudes; una gran diferencia es que no tengo una “fortuna de 100 millones de dólares”; tampoco soy admirador de Hitler, ni pienso que el papel de la mujer es secundario en la sociedad, ni tampoco creo que los “pobres” son una “vaquita de leche”, nunca he amenazado a alguien de muerte, ni tengo escándalos de corrupción por contratación pública. Aunque ambos somos ingenieros, creo que representamos dos tipos de ingeniería muy diferentes, una con una base científica y la otra que se ha visto permeada por la corrupción y escándalos (Reficar, Hidroituango, Ruta del sol).

Considero que el “cambio” que representa Rodolfo de alguna manera es todo lo que debería cambiarse en la sociedad. Una persona violenta sin manejo de las emociones, en un país que mueren 26 mil personas de forma violenta y lleva 2 siglos en olas de violencia interminable; una persona que no conoce el país y su único mérito es tener dinero; una persona con un discurso vacío de anticorrupción que va el 21 de Julio a un juicio por corrupción, un candidato que cobraba coimas para inscribirse en sus listas de senado y cámara (https://www.vanguardia.com/politica/me-dan-60-millones-y-cuando-sean-elegidos-el-10-del-salario-rodolfo-hernandez-JD4173029) y un exalcalde que afirmaba que algunas mujeres eran fábricas para hacer chinitos pobres.

Por estas y muchas otras razones, Rodolfo no es un “cambio”, es simplemente una mutación de más de lo mismo, una sociedad machista, xenófoba y clasista. A pesar de que ambos somos ingenieros, tenemos una concepción de país muy opuesta; y me genera tristeza que nuestra profesión quede reducida en apoyar a una persona que dista mucho del verdadero rol del ingeniero en la sociedad. Para finalizar, es curioso que no había pasado ni si quiera una hora después de los resultados electorales y todo el uribismo se había unido a la campaña de Rodolfo Hernández. ¿Simplemente casualidad o ya era una estrategia planeada?