Son tres las ciudades de Suramérica más grandes que Bogotá:  Sao Paulo tiene 2 veces más habitantes

Seis metrópolis del país que gobierno Lula Da Silva están entre las 10 capitales más pobladas del continente sur en el que también están Buenos Aires, Bogotá y Lima

Son seis las ciudades brasileras con Sao Paulo y Rio de Janeiro donde se concentra la mayor cantidad de población en los países de Suramérica. Esto hace que sus alcaldes tengan peso específico en la balanza del poder de este país, Brasil, con más de 200 millones de habitantes gobernado por Jode Ignacio Lula Da Silva.

Bogotá, es la cuarta urbe más poblada y su crecimiento ha ido aumentando exponencialmente en las últimas décadas. Según el World Population Review, el número de habitantes alcanza los 11.7 millones con lo cual, como en Brasil, el alcalde que resulta elegido se convierte en el segundo gobernante del país más poderoso, después del Presidente de la República porque además maneja un presupuesto robusto. De allí el constante pulso entre Petro y Galán, el alcalde de Bogotá que ganó las elecciones en octubre del 2022.

Este es el ranking de las 10 ciudades con más población en el continente sur.

Posición Ciudad País Población estimada (millones) 1 São Paulo Brasil 22,9 2 Buenos Aires Argentina 15,7 3 Rio de Janeiro Brasil 13,9 4 Bogotá Colombia 11,7 5 Lima Perú 11,5 6 Santiago Chile 6,9 7 Belo Horizonte Brasil 6,3 8 Brasilia Brasil 4,9 9 Recife Brasil 4,3 10 Fortaleza Brasil 4,2

Fuente: World Population Review 2025

Bogotá cuenta con localidades muy densas como es el caso de la localidad de Suba que tiene una población que supera a la totalidad de Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico. Dentro de la misma localidad de Suba está el barrio más poblado de la ciudad, el Bilbao. En el barrio viven alrededor de 14.000 habitantes.

Dentro de listado del Word Popultaion Review, la capital argentina Buenos Aires le sigue a Sao Paulo y un poco más abajo está Bogotá, a la que le sigue Lima, que hoy tiene como alcalde a Renzo Reggiardo, que la capital colombiana la supera con una diferencia de 200 mil habitantes.

