Golpe del gobierno Petro a la Alcaldía de Galán termina afectando a 43 mil familias pobres de Bogotá

Las familias más pobres y vulnerables de Bogotá se verán afectadas por los anuncios hechos por el Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, Gustavo Bolívar, de acabar el programa Colombia sin Hambre del cual se beneficiaban más de 43 mil familias pobres de la capital pertenecientes a los niveles A y B del Sisbén. Bolívar responsabilizó de la situación, a los recortes de 1.7 billones de pesos en el presupuesto de la entidad, reduciéndolo de 10,7 billones a 9 billones de pesos, pero también en un cambio de prioridades en los sectores que serán atendidos.

Según el Secretario de Integración Social del Distrito, Roberto Ángulo, más de 10 mil de estas Familias viven en pobreza extrema en las Localidades del sur de la ciudad como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe.

Ante la gravedad de la situación, la alcaldía de Carlos Fernando, tendría que ajustar sus programas sociales, principalmente el programa de Ingreso Mínimo Garantizado fortaleció la alcaldesa Claudia López a raíz de la crisis social generada por la pandemia que empobreció a muchos grupos sociales en Bogotá con una suma adicional de 10 mil millones de pesos, para poder cumplirle a más de 43 mil Familias que quedaron desprotegidas por la decisión adoptada por el Gobierno Nacional.

Cabe recordar que según el Director del DPS Gustavo Bolívar, la entidad depende de los giros que le hace el Ministerio de Hacienda, el cual no envió los dineros que le correspondían para cubrir sus programas. Manifestó que el recorte presupuestal se generó por el bajo recaudo de renta del IVA y otras impuestos, que ha disminuido en cerca de un 10,3 % frete a 2023. Y culpó al Congreso de la República por negar la Ley de Financiamiento, nada indicó sobre el crecimiento del gasto público en los últimos años del gobierno colombiano, el cual alcanzó $ 564,9 billones en 2023, un 10,5 % más que en 2022.

Sin embargo no es la primera situación que se crea en la que el gobierno nacional le quita apoyos ya acordados a Bogotá, sobre el supuesto de que Bogotá cuenta con un presupuesto robusto como se vio en el contrapunteo entre Petro y Galán por el valor del pasaje del Transmilenio https://www.youtube.com/watch?v=uMFatLMSkgo pero no puede olvidarse tampoco la rivalidad política incluso entre Galán y Bolívar quien aspiró a la Alcaldía de Bogotá en representación del Pacto Histórico y fue derrotado ampliamente por el actual burgomaestre, pero incluso también por el ex director del DANE Juan Daniel Oviedo, quien es actualmente concejal de Bogotá por haber logrado la segunda votación.

