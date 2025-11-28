- Este es el barrio más poblado de Bogotá que se levantó en una finca agrícola y ganadera

Tiene más de 14 mil habitantes que viven en más de 4.400 viviendas ubicadas en 79 manzanas y tiene 727 habitantes por hectárea.

En la década de los 80, los terrenos ubicados al noroccidente de Bogotá, entre la Avenida ciudad de Cali y la Avenida Suba en los límites del rio Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, en lo que hoy es la Localidad 11 de Suba eran potreros que hacían parte de una extensión con vocación agrícola y ganadera que le pertenecía a Olegario Melo. Tenía una extensión de 463 hectárea en la que se cultivaba maíz, papa, zanahoria y se criaba ganado vacuno productor de leche.

La finca fue adquirida por Juan Ochoa y Jorge Bonilla, quienes la dividieron en dos grandes lotes, la parcelaron e inició la venta de lotes con un diámetro de 60 metros cuadrados, del terreno salieron más de 2.700 lotes los cuales fueron vendidos a $400.000. De los dos predios en que fue dividida la finca, resultaron dos barrios Bilbao y el barrio vecino Berlín.

Cuarenta años después está completamente urbanizado, de mala manera, loteos informal, forma parte de la localizad de Suba y está catalogado como el área urbana más densa de la ciudad. Cuenta actualmente con 1.162 barrios entre formales e informales de los cuales solo 250 están legalizados agrupados en 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ). Esta localidad tiene aproximadamente unas 10.506 hectáreas y la Localidad más poblada de Bogotá con una población estimada de 1.113.453 habitantes con cifras de 2025.

De acuerdo con datos de la Administración Distrital, en la ciudad hay 192 personas ubicada en cada hectárea de terreno, pero en el barrio Bilbao esa regla se rompe porque hay 727 habitantes en una sola hectárea y las viviendas están pegadas una al lado de la otra, los residentes caminan por andenes demasiado angostos con pocas zonas verdes y todo gira en torno a los tres parques que tiene el barrio. En Bilbao viven unas 14.233 personas en las 4.456 casas que hay situadas en 79 manzanas.

Una historia que todos en el barrio recuerdan

A finales de 1989, en la Administración del exalcalde Andrés Pastrana, la finca comenzó a hacer loteada y vendida a pobladores de la zona, los cuales comenzaron a construir viviendas por el método de autoconstrucción y otros los tomaron para la cría de animales domésticos y huertas comunitarias teniendo en cuenta que era la zona periférica del noroccidente de Bogotá.

Cuando aparecieron las primeras viviendas, la zona empezó a colonizarse con asentamientos populares de gente que migraba de otras regiones del territorio nacional como Tolima, Casanare y la Costa Atlántica; rápidamente se convirtió en polo de Desarrollo comercial y residencial, hacia 1990 en la zona ya había unas 5 familias. El Barrio Bilbao de la Localidad de Suba, fue fundado oficialmente el 18 de septiembre de 1989 y su nombre se da a partir del nombre de la ciudad española de Bilbao, ubicada al norte de España, es la capital de la provincia de Vizcaya y del país vasco.

Llegó la hora de las promesas aplazadas

Durante los 36 años de fundado que tiene el barrio Bilbao de Suba, sus habitantes siempre han anhelado tener unas amplias zonas verdes con grandes andenes para transitar a sus anchas, pero hasta ahora eso había sido un sueño no cumplidos. Sin embargo la Alcaldía de Carlos Fernando Galán a través de la Caja de Vivienda Popular (CVP), el pasado 18 de noviembre decidió invertir $33.500 millones para transformar el barrio Bilbao. Según el Director de la entidad Juan Carlos Fernández, los recursos se invertirán en un plan de mejoramiento integral del barrio en los temas de: seguridad, manejo de residuos, espacio público y feminicidios.

Los trabajos también incluyen la intervención de 7 tramos viales y 12 más contratados, recuperación de 100 viviendas en su fachada, mejoramiento de la infraestructura de otras 100 casas, remodelación de parques y crear una gran huerta urbana en los bordes del rio Bogotá. para hacer realidad estas iniciativas la Caja de Vivienda Popular, trabajará de la mano con recicladores, estudiantes, ciudadanía en general y el apoyo de otras entidades del Distrito.

Según Fernández el objetivo de la entidad es recuperar cerca de 40 tramos viales, en 10 de ellos ya se están ejecutando las obras, restructurar las redes de Acueducto, Alcantarillado y servicios públicos, recuperación del parque la escuelita, implementación de señaléticas para personas con discapacidad visual e iluminación del barrio para mejorar la seguridad.

Otro de los objetivos es ampliar el espacio publico que está por debajo de las medidas internacionales que es de 15 metros cuadrados y está en 4,7 metros cuadrados. Para todas estas mejoras la Caja invertirá un total de $20.000 millones y el resto de los recursos será para el mejoramiento de vivienda con la entrega de subsidios a través de la Secretaría de Hábitat para la remodelación de las casas.

Aseguró el Director de la Caja de Vivienda Popular que, con los subsidios de vivienda se beneficiarán 200 familias a quienes le entregarán 15 salarios mínimos para que puedan restructurar su casa y en las paredes se harán murales alusivos al patrimonio cultural en unos 10 mil metros cuadrados en alianza con la fundación pintuco.

