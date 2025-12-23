- El plan de baños públicos del alcalde Galán empieza a dar frutos: se estrenan los primeros en sitios claves de Bogotá

Lucia Bastidas se propuso superar la carencia de este servicio en una ciudad que sólo tiene un sanitario por cada nueve mil habitantes y ya empezaron

Con la inauguración de los nuevos baños públicos de Bogotá ubicados en un espacio público recuperado frente al portal Norte de Transmilenio en la calle 172 con autopista norte que estaba completamente deteriorado, el acalde Galán junto a la directora del Espacio público Lucia Bastidas inició el ambicioso plan que pretende superar las grandes carencias de este servicio esencial en una ciudad de 8 millones de habitantes.

En el centro se dio apertura al primer baño público inteligente en el sendero peatonal del Edificio Murillo Toro, cerca, a la Plaza de Bolívar. Se pretende utilizar el espacio de los bajo puentes para instalar allí batería de baños públicos, pero también aprovechar otros puntos de la ciudad.

Estos baños fueron tomados de modelos europeos con tecnología de punta que permiten un uso seguro, eficientes, en condiciones adecuadas de higiene con un diseño moderno que llama la atención y la curiosidad de quienes transitan por el lugar.

De acuerdo con el observatorio de espacio públicos de Bogotá, la ciudad cuenta con 113 baños públicos, de estos 11 están ubicados en Transmilenio, 6 más en Cades y Supercades. 60 de ellos pertenecen al IDRD, 32 son administrados por el Instituto Para la Economía Social (IPES) Y 4 por el (IDIPRON), el Instituto Distrital Para la Protección de la Niñez y la Juventud.

Según datos del DANE sobre la población bogotana, en la capital del país existe 1 baño público por cada 760.619 habitantes y de acuerdo con datos entregado por el Concejo de Bogotá, la ciudad sólo cuenta con 24 baños públicos, 1 baño por cada 333 mil habitantes. Una urbe como Bogotá con 8 millones de habitantes, le hace falta por lo menos unos 400 baños públicos, mientras que, en otras ciudades de región similares a Bogotá como el caso de Lima en Perú, existe 1 baño por cada 40 habitantes.

En el caso del transporte masivo de la ciudad Transmilenio, la situación es muy preocupante porque de las 138 estaciones que tiene el sistema, sólo 2 cuentan con baños públicos y de los 9 portales con los que cuenta el sistema, el portal Américas no tiene baños en su interior para los usuarios. Con la puesta en funcionamiento de estos baños públicos, el Alcalde Galán busca solucionar en parte el déficit histórico que tiene Bogotá en baños públicos para la ciudadanía.

Dotar a Bogotá de los baños públicos que se requiere será un trabajo de largo plazo pero que arrancó y se espera que tenga continuidad, pero si bien la administración se encarga de la dotación de la infraestructura, la cultura ciudadana y el comportamiento cívico es clave para que los baños se mantengan en buenas condiciones y no sean destruidos como ha ocurrido con otros esfuerzos en alcaldías anteriores.

