- Son más de 400 premios que Shakira ha ganado a lo largo de su carrera

La barranquillera ganó su primer Latin Grammy por el tema Octavo Día en el año 2000, desde entonces su éxito ha sido imparable

Shakira tenía apenas 23 años cuando se presentó por primera vez en una gala de los Latin Grammy. Su cabello largo y ondulado caía hasta la cintura, vestía un llamativo atuendo rojo, mientras los bailarines a su alrededor jugaban con la tela que se desprendía de su cadera. Interpretaba Ojos Así, su tema más reconocido en el mercado en ese momento.

Hasta entonces, había lanzado tres álbumes de estudio: Pies descalzos (1995), The Remixes (1997) y Dónde están los ladrones (1998), y ya se consolidaba como una de las figuras más influyentes de la música latina. Ese mismo año obtuvo sus dos primeros Grammy en las categorías de Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina y Mejor Interpretación Vocal Rock Femenina, por Ojos Así y Octavo Día, respectivamente, ambos del mismo disco.

Esa noche marcó el inicio de una racha imparable de reconocimientos para la artista colombiana. Actualmente, acumula más de 350 premios y ostenta 21 Récords Mundiales Guinness en diversas categorías. Estos son algunos de los más destacados y curiosos.

Los galardones de Shakira Mebarak

Shakira ha sido galardonada en múltiples ocasiones con el premio más importante de la industria musical, tanto en los Latin Grammy como en los Grammy anglosajones. El primero lo obtuvo en 2001 con el álbum MTV Unplugged como Mejor Álbum Pop Latino y cinco años después ganó nuevamente en la categoría Mejor Álbum Rock Latino/Alternativo por Fijación Oral Vol. 1. Más recientemente, El Dorado (2018) y Las mujeres ya no lloran (2024) completaron el cuarteto de gramófonos dorados como Mejor Álbum Pop Latino.

En los Latin Grammy, la barranquillera suma quince estatuillas. Destacan Canción y Grabación del Año por su colaboración con Alejandro Sanz en 2006, y nuevamente en 2016, en las mismas categorías, por su éxito junto a Carlos Vives, La Bicicleta.

Entre sus Guinness Récords más notables figuran: la canción latina más rápida en alcanzar los 100 millones de vistas en YouTube, primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el número uno del Billboard Latin Airplay, primera persona en llegar a los 100 millones de ‘me gusta’ en Facebook y la canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas.

Más recientemente, rompió otro récord al convertirse en la artista latina más premiada en los 41 años de historia de los MTV Video Music Awards (VMA), uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria. Un recordatorio para sus colegas de que la colombiana sigue más vigente que nunca.

