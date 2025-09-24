Los narcos mexicanos, enemigos de Los Zetas, que estarían detrás del asesinato de B King y Regio Clownn

La familia Michoacana, liderada por los hermanos Johnny y José Hurtado, empezó como escoltas de otros carteles, hoy controlan 5 estados, entre ellos Ciudad de México

El asesinato de los artistas colombianos B King y Regio Clownn en México el pasado 17 de septiembre ha destapado un entramado que va mucho más allá de la violencia común. El caso, que involucra a la organización criminal conocida como La Familia Michoacana, ha puesto en alerta tanto a las autoridades mexicanas como al cuerpo diplomático colombiano, que sigue de cerca cada avance de la investigación.

Los dos artistas habían llegado a Ciudad de México el pasado 11 de septiembre, invitados a presentaciones en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia. Lo que prometía ser un unos conciertos y fiestas divertidas se convirtió en una tragedia que aún sacude a la comunidad artística colombiana en el exterior.

Según las primeras investigaciones, la última vez que se les vio con vida a los colombianos fue el 16 de septiembre, cuando salieron de un gimnasio en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. Luego, tras bajarse de un Uber, abordaron un Mercedes Benz gris que había llegado a recogerlos. Ese vehículo fue el inicio de un recorrido sin retorno.

Algunas cámaras de seguridad captaron al automóvil moviéndose hacia el oriente de la ciudad, rumbo al Estado de México. Desde ese momento no hubo más rastros de los artistas, salvo los mensajes de WhatsApp que uno de ellos alcanzó a enviarle a su pareja, donde mencionaba reuniones con un “Comandante” y un hombre llamado Mariano, presunto escolta de confianza de aquel contacto.

Un día después, el 17 de septiembre, la noticia sacudió a las autoridades: los cuerpos de los dos colombianos fueron encontrados en Cocotitlán, Estado de México. Estaban dentro de costales y presentaban señales de haber sido desmembrados.

Al lado de ellos apareció una cartulina con un mensaje firmado supuestamente por la Familia Michoacana: “Llegó la FM. Esto va para todos los chapulines encargados y vendedores, vamos por todo”. Esa frase, según expertos en crimen organizado, deja entrever que el doble homicidio podría estar relacionado con disputas internas entre organizaciones, donde los llamados “chapulines” —aquellos que cambian de bando o hacen negocios al margen de su cartel— suelen ser castigados con violencia extrema.

El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno, explicó que el caso no puede interpretarse como un homicidio aislado. Según el diplomático para que dos personas desaparezcan en un sector como Polanco y luego sean asesinadas de esa manera, se requiere una operación de alta complejidad.

El diplomático también señaló que B King residía en Irapuato, Guanajuato, una zona marcada por la presencia de carteles y conflictos de orden público, lo que podría haber facilitado su cercanía con personas vinculadas a estructuras criminales. Además, se conoció que los artistas habían tenido contacto por redes sociales con sujetos que usaban alias como “El Comandante” y “Sergio”, quienes les habrían ofrecido negocios y reuniones previas al secuestro.

¿Quién es la Familia Michoacana?

El nombre que aparece detrás del doble asesinato no es el de un grupo delincuencial nuevo ni mucho menos. La Familia Michoacana lleva más de veinte años moviéndose en el mundo del crimen en México y se ha ganado un lugar entre los carteles más violentos. Su presencia se ha hecho sentir en varias regiones, donde no solo imponen miedo, sino también control. Fueron ellos quienes lograron sacar a Los Zetas de Michoacán y otros territorios.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, este grupo se dedica al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el lavado de dinero. Además, mantiene operaciones de contrabando de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense.

Los líderes visibles son los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Pez y El Fresa. Ambos están prófugos y sobre ellos pesan sanciones y recompensas ofrecidas por Estados Unidos. Incluso algunos de sus parientes, como Ubaldo Hurtado Olascoaga, han terminado en las listas de sancionados. Eso da una idea de cómo funciona la estructura: una red familiar que no solo mueve el negocio del narcotráfico, sino que también mete las manos en la minería ilegal y en el manejo directo de grupos armados.

Desde Bogotá, la Cancillería ha pedido claridad en la investigación y apoyo para que se esclarezcan los hechos. Para Colombia, la muerte de dos de sus connacionales en esas circunstancias no solo es una tragedia humana, sino también un recordatorio del riesgo que enfrentan los migrantes y artistas que buscan oportunidades en escenarios donde el poder criminal está arraigado.

Por ahora, las autoridades mexicanas trabajan en la recolección de pruebas, cruces de llamadas y análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables directos. Sin embargo, el mensaje dejado en la escena del crimen apunta de manera directa a la Familia Michoacana, un cartel que en los últimos años ha buscado expandir su influencia en el Estado de México y en territorios estratégicos para el tráfico de drogas.

La muerte de B King y Regio Clownn abre múltiples interrogantes sobre la forma en que fueron contactados, los supuestos negocios que habrían discutido con sus captores, así como el motivo que llevó a que terminaran siendo víctimas de una de las organizaciones más violentas de México.

Lo cierto es que detrás del caso no hay improvisación. El secuestro de los colombianos, el posterior traslado que hicieron desde el estado de Polanco hasta el Estado de México y el mensaje que los asesinos dejaron junto a los cuerpos desmembrados dejan una sola cosa clara fue un ataque y un golpe planeado con el objetivo de mandar un aviso directo y todo apunta a que la Familia Michuacana está detrás.

