- Karol G fundará el Santa Fe de Icotea en Maria La Baja, igual que Shakira con sus colegios Pies Descalzos

Con su fundación Con Cora quiere apostarle a iniciativas sociales y además de la educación también montará en Medellín una casa de acompañamiento a mujeres

Además de sus éxitos musicales y de llenar estadios alrededor del mundo, Karol G ha demostrado que su influencia va más allá de los escenarios. La artista paisa, que hoy es una de las representantes más importantes de la música latina, también ha puesto el corazón en proyectos sociales que buscan transformar comunidades en Colombia.

Recientemente, anunció dos iniciativas que marcarán un antes y un después en la vida de cientos de personas: el Colegio Santa Fe de Icotea, en María La Baja, Bolívar, y la Casa Con Cora, en Medellín. Ambos proyectos son impulsados por su fundación Con Cora, que desde 2022 se ha convertido en un puente de oportunidades para mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Fundada en marzo de 2022, Con Cora nació con la intención de apoyar a mujeres en riesgo, brindándoles acceso a recursos educativos, culturales y sociales. Con el tiempo, la fundación ha crecido y extendido sus acciones, inspirada en modelos como el de Shakira con Pies Descalzos. En pocos años, Karol G ha logrado articular una red de aliados que incluye a Dr. Simi, Latino Justice, Santiago Corazón y Unicef.

La fundación ha entregado becas en áreas estratégicas como STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), con formación en programación y ciencia de datos. También ha apoyado a mujeres privadas de la libertad, a comunidades vulnerables y a proyectos culturales y deportivos que buscan transformar realidades desde lo local.

Así funcionarán los nuevos proyectos de la fundación de Karol G

El Colegio Santa Fe de Icotea será una institución educativa levantada en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Bolívar. Su propósito es ofrecer un espacio seguro donde los niños y jóvenes puedan acceder a educación de calidad, además de actividades artísticas, deportivas y culturales. Según compartió la propia cantante, las obras ya avanzan y el colegio abrirá sus puertas en los próximos meses.

Por otro lado, la Casa Con Cora, en Medellín, está pensada como un centro integral para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad. Allí encontrarán acompañamiento psicológico, atención en salud, talleres de bienestar, capacitación educativa y un espacio de empoderamiento personal. “Un lugar que para ellas será el hogar que las abraza, protege y empodera”, señaló Karol G al anunciarlo.

|Le puede interesar D1 de los Santo Domingo se la ganó a Alquería de los Cavelier y seguirá vendiendo Latti Leche Súper Cremosa

El compromiso social de Karol G se entiende mejor si se mira su propia historia. Antes de ser la “Bichota” que llena estadios en Estados Unidos y Latinoamérica, Carolina Giraldo Navarro buscaba la manera de salir adelante. Vendió ropa en El Hueco de Medellín, participó en Factor X y se formó en la Universidad de Antioquia. Su camino no estuvo exento de tropiezos, pero la persistencia, el apoyo familiar y el impulso de su padre le abrieron la puerta al éxito.

Hoy, desde ese lugar de reconocimiento global, devuelve a su tierra lo que un día soñó para ella misma: oportunidades. Con estos proyectos, Karol G se une a una tradición de artistas colombianos que han apostado por la transformación social. Shakira ha construido e intervenido 19 colegios y apoyado a más de 300 escuelas públicas. J Balvin, desde Medellín, ha impulsado centros de transformación social y espacios de aprendizaje. Karol G ahora suma su nombre con Con Cora, consolidando un legado que va más allá de la música.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.