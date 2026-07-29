- Son dos las localidades de Bogotá donde más robaron bicicletas en este año

En Engativá y Suba los delincuentes se llevaron más de 1.700 bicis entre enero y mayo de las cuales no se han recuperado más del 20%

A pesar de que el robo de bicicletas en la capital del país se redujo alrededor de 10 % en los primeros 5 meses de 2026 con respecto al mismo período del año pasado, la seguridad para los usuarios del medio de transporte sigue siendo un problema que las autoridades no logran resolver. Al mal estado de la mayoría de las ciclorrutas y al riesgo de accidente por el tráfico vehicular, se suman los robos.

Cada día, se reciben más de diez llamadas en la ciudad por este motivo. A dicha cifra, habría que sumarle el incierto número de bicicletas que son hurtadas a sus dueños sin que se presente algún tipo de denuncia. Probablemente, la cifra de robos crecería considerablemente si se tuviera reporte de dichos delitos.

Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) y la información entregada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, sobre el robo de bicicletas en la ciudad durante este año, las cifras muestran una reducción de 13,8% aproximadamente con respecto al mismo periodo de 2025

Según las entidades, dicha cifra es la más baja en los últimos cuatro años. De acuerdo con los registros entregados, entre enero y mayo de este año se presentaron en la ciudad 2.744 casos de hurto, lo que representa una disminución con respecto a los más de 3.100 hechos reportados en ese mismo período en 2025.

De acuerdo con las denuncias hechas por la Concejal del Centro Democrático Diana Diago, en 2026 la policía solo ha logrado recuperar 612 bicicletas robadas, lo que representa apenas 20% del total.

Según el reporte entregado por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en cabeza de Cesar Restrepo, las localidades de la capital donde ha disminuido el delito son Santa Fe, que pasó de 80 bicicletas recuperadas en 2025 a 22 este año, mientras que San Cristóbal bajó de 37 a 12, Chapinero de 27 a 14 y Usaquén de 14 a 9.

Sin embargo, hay cifras que no son alentadoras: existen otras localidades de donde el hurto de bicicletas está disparado, según la cantidad de denuncias reportadas. Suba, Engativá y Kennedy concentran la mayor cantidad de llamadas por dichos robos en lo corrido de 2026. Allí, entre enero y mayo se han reportado: en Suba 465 casos, en Engativá 410 en Kennedy 341 en Bosa 309 y en Usaquén 180.

En la mira de la delincuencia

Las bicicletas preferidas por las bandas delincuenciales son las de gama media alta, debido a su alto valor comercial en el mercado irregular. También por la venta de sus partes y accesorios. Al igual que las bicicletas todo terreno, son muy utilizadas en la ciudad por su versatilidad.

Los robos de bicicletas se presentan principalmente en las ciclorrutas. Sin embargo, los ciclistas que transitan, por motivos laborales o recreativos, los distintos corredores viales de la ciudad también se ven afectados por dicho delito.

Según reporte de las autoridades, en promedio cada 2,5 horas es robada una bicicleta en la capital del país, lo que equivale a alrededor de 12 denuncias diarias por hurto.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en la plataforma de registros Bici actualmente se encuentran registradas más de 564.000 bicicletas. Además, se cuentan unos 886.000 viajes diarios en este medio de transporte en la ciudad.

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