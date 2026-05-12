- De cada 4 cámaras de seguridad instaladas en Bogotá, solo funciona una

En una ciudad como Bogotá, donde a diario las autoridades distritales registran robos, atracos, homicidios, extorsiones y donde, de acuerdo con las denuncias realizadas por concejales de Bogotá como Julián Rodríguez y Julián Espinosa, en lo corrido de 2026 los delitos de alto impacto han tenido aumentos considerables, es sorprendente que las cámaras oficiales no funcionen.

Recientemente se ha dado a conocer que delitos como la extorsión se han incrementado en un 66 %, pasando de 2.859 a 4.747 casos registrados; así como se ha sabido que la violencia intrafamiliar ha tenido un aumento por encima del 30 %; el robo de carros superó los 500 casos en estos primeros meses de 2026 con un promedio de 6 vehículos robados cada día, y el secuestro se ha incrementado en un 37 %, según lo registran las llamadas de emergencia.

En este contexto, las cámaras de seguridad instaladas por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, dispuestas para ayudar a combatir los delitos de alto impacto en la ciudad, no están funcionando a plenitud. De acuerdo con las denuncias hechas por la concejal de Bogotá del Partido Centro Democrático Diana Diago, de las 5.824 cámaras de seguridad conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4) de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, 1.367 de ellas se encuentran fuera de servicio; es decir, el 23,47 % de estas cámaras no prestan servicio a la ciudadanía, lo cual significa que 1 de cada 4 cámaras de seguridad no está funcionando.

Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en cabeza de César Restrepo, las localidades de Bogotá con mayor cantidad de cámaras fuera de servicio son: Kennedy, con 154 cámaras sin funcionar; Ciudad Bolívar, con 151; Bosa, con 105; Engativá, también con 105, y Santa Fe, con 100 dispositivos sin funcionar. Sin embargo, la situación es peor si se tiene en cuenta el número de cámaras que existen en cada una de las localidades.

En localidades del centro de la ciudad como Mártires, donde hay instalados 237 dispositivos, el 35,87 % está fuera de servicio, es decir 85 cámaras. En la localidad de Santa Fe existen 304 cámaras de seguridad y 100 están fuera de servicio (32,89 %), mientras que, en la localidad de Kennedy, donde hay 501 dispositivos de seguridad, 154 no están funcionando (30,74 %). En Ciudad Bolívar hay 492 cámaras instaladas, de las cuales 151 están fuera de servicio, lo que equivale al 30,69 % y, en la Localidad de Chapinero, donde hay 259 cámaras, 73 no funcionan (28,19 %).

Sobre el tema, la concejal dijo que es inaceptable que, en una ciudad como Bogotá, con los niveles de seguridad por el suelo, más de 1.300 dispositivos que sirven para la vigilancia de la ciudad no estén funcionando. Aseguró Diago que el alcalde Galán y su secretario de Seguridad César Restrepo permiten la criminalidad en la ciudad al no solucionar el problema de las cámaras. Por lo anterior, Diago ha pedido al alcalde Galán y a su secretario de Seguridad César Restrepo que encuentren una solución que garantice el funcionamiento del 100 % de las cámaras de vigilancia

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