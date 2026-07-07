La estrategia para mayor seguridad en Bogotá que podría dejar sin trabajo a unos 45 mil vigilantes

El aumento en robos a residencias, las administraciones de conjuntos y edificios piensan en el retiro de la seguridad privada y en la inclusión de más tecnología

No obstante, el incremento en los robos a residencia durante el 2026 en Bogotá, la automatización y las nuevas tecnologías tienen muy preocupadas y en vilo a las empresas de vigilancia privada en la capital del país, teniendo en cuenta que más de 45 mil guardias, se podrían quedar sin empleo.

La posibilidad de la inactividad masiva de trabajador del sector de la vigilancia se debe, a decisiones que han venido tomando los administradores de edificios y conjuntos residenciales de retirar la seguridad privada e implementar nuevas tecnologías como la automatización para el cuidado de la propiedad horizontal.

De acuerdo con las cifras de robo a viviendas en la ciudad, entregado por el Consejo de Bogotá, en junio de 2026, se incrementaron en un 6,4% con un total de 2.252 hurtos reportados hasta junio, frente a los 2.117 casos registrados en ese mismo periodo en 2025.

Mientras tanto, las cifras suministradas por empresas de seguridad privada muestran que el robo a viviendas en la ciudad tuvo un aumento de 10,3% entre los mismos períodos del año pasado y el actual, pasando de 2.552 casos a 2.815.

Para la Federación de Empresas de Seguridad (FedeSeguridad), que agrupa a las compañías de seguridad privada, esa es una tendencia que ha venido creciendo entre administradores y copropietarios de tomar esa decisión con el objetivo de reducir costos, acabando con un servicio presencial para darle paso a la tecnología.

La seguridad en los sistemas tecnológicos, como en muchos aspectos propios del desarrollo urbano, ha tenido cambios drásticos en lo que va corrido de la década. Las cámaras, porterías virtuales y controles de accesos biométricos son la nueva tendencia que se impone. Según la Federación, dichos avances son fundamentales para prestación de un buen servicio, pero no pueden reemplazar totalmente al talento humanos. Ese decir, que dichos sistemas y la inteligencia artificial refuerzan la labor de los guardas, pero no la sustituyen.

Las nuevas tendencias del desarrollo tecnológico, sumadas al incremento en el salario mínimo y a otras medidas como la reducción de la jornada laboral, los recargos nocturnos y la reforma laboral, se convirtieron en le escenario para que muchos edificios y conjuntos residenciales, redujeran el personal de vigilancia y en algunos casos terminaran sus contratos con las compañías de vigilancia.

En la capital del país, hay 140 mil trabajadores como guardas de seguridad. De ellos, 45 mil trabajan en conjuntos residenciales y edificaciones privadas, que en la actualidad corren un alto riego, de quedarse sin empleo a causa de la automatización y las nuevas tecnologías.

Además, debido a la Reforma Laboral y el aumento del salario mínimo por decreto, las empresas de seguridad privada han tenido que reducir la planta de personal. Hace cuatro años había 450 mil vigilantes, hoy apenas son 360 mil.

El valor mensual de un servicio de vigilancia de 24 horas supera los 17 millones de pesos y los costos laborales de una compañía del sector se llevan alrededor del 87% de los ingresos. Además, el incremento del salario mínimo genera una gran presión que la empresa le traslada al cliente, que a su vez los pasa a los residentes de los conjuntos, edificaciones y copropietarios de centros comerciales.

El gremio le ha pedido al Gobierno Nacional expedir un decreto donde se rebaje 8,94% del salario mínimo. Ante esta situación y a pesar de apoyar las nuevas tecnologías y la automatización, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en cabeza de Cesar Restrepo, ha llamado la atención a los administradores, consejos de administración y residentes de la propiedad horizontal para que, antes de tomar una determinación, revisen de forma integral los posibles riesgos de implementación o modificación de los sistemas de automatización.

Restrepo ha hecho el llamado teniendo en cuenta un estudio realizado por la entidad a partir de algunos casos atendidos sobre denuncias realizadas. Allí, encontraron que la tecnología puede fortalecer la protección de las copropiedades, pero también puede generar vulnerabilidades cuando se sustituyen los mecanismos de control humano, monitoreo permanente y las verificaciones. Los riesgos aumentan, específicamente, en situaciones donde no hay monitoreo de cámaras de forma efectiva, controles de accesos, fallas en la gestión de visitantes, problemas de conectividad ni planes de contingencias frente a falta de energía y fallas tecnológicas.

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