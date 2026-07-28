- La movida de Jesurún con la saliente Mindeporte Patricia Duque para quedarse otros 4 años en la Federación

Patricia Duque antes de dejar del cargo expidió la resolución con que le abrió la puerta al barranquillero para aspirar a la Presidencia por un cuarto período

En su tercer intento de reelección como presidente de la Federación colombiana de futbol Ramón Jesurún no la tiene fácil. Habría una dificultad legal porque ya cumplió con el máximo de períodos aprobados. El número debido ser un obstáculo para que el Ministerio del Deporte avalara de nuevo su nombre y le abriera la puerta para volver a concursar. Pero el barranquillero se las arregló para que la saliente Ministra del deporte Patricia Duque y dos funcionarios más lo respaldaran.

El Cúcuta Deportivo, mediante su representante legal Juan Carlos López interpuso un recurso contra la resolución expedida por el Ministerio del Deporte. Paralelamente, la ciudadana Erika Alejandra Gutiérrez Zapata radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación. Pero Duque en particular, fue una de las primeras ministras de Petro en renunciar al cargo.

La historia del poder de Ramón Jesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) empieza que desató el Fifagate de Luis Bedoya que terminó con libertad condicional en los Estados Unidos donde aceptó cargos, colaboró en la justicia y aún no se le emitió un juicio definitivo por las acusaciones por crimen organizado y conspiración de fraude electrónico. Jesurún fue elegido para completar el período y desde noviembre del 2015 nadie lo mueve del tronó en el que quiere quedarse otros cuatro años, un nuevo periodo.

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Aunque nadie pude en duda los éxitos de Jesurún como directivo al tener cinco clasificaciones a Copas Mundiales de la FIFA y aseguraron un cupo directo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, la selección de mayores masculina ocupó el quinto puesto en el Mundial Brasil 2014 y alcanzó los octavos de final en Rusia 2018 y en la pasada Copa Mundo- su gestión tiene la lupa puesta, rodeada de controversias.

Entre ellas figura la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por un presunto esquema para desviar miles de boletas de los partidos de la Selección Colombia y revenderlas a precios superiores. Además, se sumó la polémica generada por unas declaraciones suyas sobre los premios económicos para las futbolistas, al referirse a la categoría femenina como una actividad "amateur".

Entre los señalados se encuentran la entonces ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz; el director de Inspección, Vigilancia y Control, César Mauricio Rodríguez Ayala, y la coordinadora Perla Álvarez, quienes respaldaron la interpretación según la cual el primer periodo de Jesurún, entre 2015 y 2018, correspondió a un reemplazo de Luis Bedoya y no a una elección ordinaria. Bajo ese criterio, el dirigente barranquillero aún estaría habilitado para aspirar a un nuevo ciclo en la entidad.

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La ministra Patricia Duque también ha sido objeto de atención por su trayectoria política. Administradora de empresas de profesión, inició su carrera en el Concejo de Bogotá de la mano de Hipólito Moreno, quien posteriormente fue condenado por el denominado carrusel de la contratación en Bogotá.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos ocupó la Superintendencia de Servicios Públicos y, años después, fue designada por el presidente Gustavo Petro como ministra del Deporte, tras la salida de Luz Cristina López. Su llegada al gabinete estuvo impulsada por el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y contó con el respaldo de sectores del Partido Conservador en la Cámara de Representantes.

Duque también es esposa del periodista Héctor Palau Saldarriaga, reconocido por su trayectoria como analista de los deportes del ciclo olímpico. Mientras avanzan las acciones legales, será la Procuraduría la que determine si existieron o no irregularidades, en el aval otorgado por los funcionarios de Mindeporte, a la candidatura de Ramón Jesurún para el periodo 2026-2030.

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