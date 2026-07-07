Son 5 las avenidas de Bogotá donde más motociclistas pierden la vida

Las Américas y la 30 están en el trágico listado con un record de 180 fallecidos en 4 meses sin que el Alcalde Galán haya encontrado un plan para frenar la velocidad

La accidentalidad vial en la capital del país volvió a incrementarse, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades de tránsito debido a que, entre los meses de enero y abril de 2026, se registraron 230 muertes y más de 800 personas heridas en siniestros viales.

Así lo reveló la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en cabeza de María Antonia Tabares Pulgarín. De acuerdo con lo manifestado por la funcionaria, en los cuatro primeros meses de este año los accidentes de tránsito tuvieron un aumento del 20,4% frente al mismo periodo de 2025, donde se reportaron 191. Es decir que 39 personas más fallecieron en el primer cuatrimestre del año en accidentes viales en Bogotá.

Según el reporte, entregado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, las vías arterias de la ciudad son el escenario donde ocurre el mayor número de accidentes de tránsito. Los corredores más afectados son Avenida Guayacanes, Avenida Ciudad de Cali, Avenida las Américas, Avenida Agoberto Mejía, Carrera 30, Avenida Boyacá y Calle 80.

El informe también afirma que martes y miércoles, entre las 9 y las 12 de la noche, son los días y horarios donde se registra la mayoría de los accidentes de tráfico con muertos en las principales vías de la capital.

En segundo lugar, según el preocupante informe, están los peatones con más de 80 fallecidos y en tercer puesto, los ciclistas con más de 30 casos de muertes reportadas, siendo el grupo de actores viales que más ha aumentado con un 55%.

Sobre el tema, la entidad ha manifestado que alrededor del 70% de las muertes, registradas en este periodo de tiempo, han ocurrido en las principales vías de Bogotá. Allí, entre otros motivos de la alarmante situación, los conductores alcanzan las velocidades más altas de las permitidas por la ley.

El reporte, además, muestra que los motociclistas siguen siendo quienes llevan la peor parte en los siniestros viales, con el 65% de las muertes en accidentes de tránsito, mientras que la cifra de muertos de en cuanto a peatones es del 20%. En lo corrido de 2026, más de 100 personas han perdido la vida en siniestros viales en la capital del país con un incremento de 31,3% con respecto al mismo periodo de 2025.

La Secretaría de Movilidad ha identificado 10 tramos donde se presentaron dos muertes por cada kilómetro, en los primeros cuatro meses de 2026. A raíz de lo que está sucediendo en materia de muertes en accidentes de tráfico, la entidad intensificó los operativos y controles viales en dichos corredores v iales, con el fin de reducir la accidentalidad con más de 4.600 operativos, donde se impusieron más de 18 mil comparendos y 2.800 conductores fueron sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol.

Las estadísticas, además, muestran que, de cada 10 personas muertas en accidentes de tránsito en las principales vías de Bogotá, 8 eran hombres. Las víctimas eran principalmente motociclistas con edades entre los 29 y 59 años de edad, cifra correspondiente al 43% del total. En segundo lugar, están los jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad con el 29%, mientras que las mujeres representan el 19% de fatalidades en las vías de la ciudad.

Lamentablemente, el crecimiento en la accidentalidad viene en alza desde que empezó la presente década. Entre 2020 y 2024, los reportes muestran que la inseguridad vial en la ciudad tuvo tendencia de incrementarse, pasando de 402 muertes registradas en 2020 a 508 fallecidos en 2021.

Al año siguiente, se presentaron 630 fatalidades, mientras que en 2023 se registraron 629. Hace dos años, en 2024, se reportaron 665 muertes en accidentes de tráfico, mientras que el año pasado las autoridades reportaron una reducción de apenas 2% y este año las cifras sobre accidentalidad aumentaron considerablemente en Bogotá.

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