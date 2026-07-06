El potentado gringo que según Petro aportó a la campaña de De la Espriella y no pudo ser embajador de Trump en Colombia

Dan Newlin se hizo rico como abogado de multas de tránsito, tiene fincas y negocios en Antioquia y habría aportado millones para la estrategia digital del Tigre

El abogado millonario Dan Newlin, uno de los donantes del grupo de Mar-a- Lago en La Florida, fue la primera nominación que hizo Donald Trump recién ganó las elecciones en noviembre del 2024. Sería su embajador en Colombia. Desde el 11 de diciembre de 2024, antes de posesionarse como presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció a través de su red Truth Social que Daniel J. Newlin será el embajador de su país en Colombia

Newlin se quedó con las maletas listas porque su nombramiento, a pesar de ser también un gran donante de su partido, el Republicano, que es mayoría en el Congreso, no pasó la prueba y a Trump le tocó reemplazarlo con Nate Moris, quien aún no ha aterrizado en el país.

Sin embargo, el interés del abogado floridano en Colombia y la suerte política del país donde también tiene intereses económicos, no se marchitó. Según denuncia del presidente Petro, habría contribuido desde Estados Unidos y de manera importante en la campaña con la que Abelardo de la Espriella se impuso a su contrincante Iván Cepeda. Su aporte habría sido a la exitosa estrategia digital que fue la clave para el éxito del Tigre como lo ha explicado la cabeza del marketing político del candidato de los Defensores de la Patria.

Le puede interesar: El camino de Abelardo De la Espriella para lograr la presidencia de Colombia en 6 meses

Petro afirmó, a través de su cuenta en la red social X el 5 de julio que Newlin habría destinado cerca de 1,8 millones de dólares (unos $60 millones al cambo de hoy) para impulsar la candidatura de De la Espriella mediante campañas publicitarias en plataformas digitales, particularmente en Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram.

Según Petro el respaldo configuraría una eventual financiación extranjera de una campaña política colombiana, una práctica prohibida por la legislación electoral del país y que, de comprobarse, podría dar lugar a investigaciones por parte de las autoridades competentes.

De policía al círculo de donantes y amigotes en Mar-a-Lago

Dan Newlin es uno de los abogados más conocidos del estado de Florida, donde dirige un exitoso bufete especializado en demandas por lesiones personales. Antes de ejercer la profesión jurídica fue oficial de policía y posteriormente agente federal. Paralelamente, ha desarrollado una intensa actividad política como donante del Partido Republicano y ha mantenido cercanía con diversas figuras conservadoras de Estados Unidos, entre ellas el expresidente Donald Trump a quien habría sido uno de los grandes aportantes.

Le puede interesar: Quién es el Embajador que llega empoderado por Trump a Colombia

El presidente lo tiene entre sus cercanos como lo hizo saber cuando lo nominó en la embajada sino también cuando Newlin le entregó una donación de 1 millón de dólares para ayudar a las familias de las víctimas que resultaron heridas y fallecidas durante el atentado contra Donald Trump en Pensilvania. Su aporte fue en respuesta a una solicitud del propio Trump entonces en campaña contra la demócrata Kamala Harris. LINK CAMPAÑA hay notas de La2orilas

Newlin debería estar disfrutando como cabeza de una significativa embajada en las antiguas relaciones de Estados Unidos con Colombia pero no pasó la prueba en el Congreso, algo que ocurre solo de manera excepcional. A su 51 años, nacido en Indiana y criado en Chicago, fue detective de la oficina del Sheriff en Orlando, ha hecho una fortuna litigando con su firma Dan Newlin Injury Attorneys, que es hoy la segunda más grandes del país especializada en accidentes de tránsito; ha asesorado a más de 500.000 clientes y ha recuperado miles de millones de dólares. Forma parte del círculo de La Florida de Trump, amigo y aportante a la campaña con 12,8 millones de dólares (unos $ 43.000 millones al cambio de hoy ).

Medellin, un destino como inversionista y residente

El abogado Dann Newlin con Maluma n Medellín.

Sus intereses en el negocio de las asesorías jurídicas llegó hasta Colombia donde en mayo del 2022 registró en la Cámara de Comercio Medellín la firma Dan Newlin Injury Attorneys y abrió oficina en el barrio El Poblado. La inscribió con un capital de $ 2 millones que luego escaló a $ 100 millones. Tiene además una finca en Antioquia cuyas imágenes ha compartido en redes sociales. También ha sido fotografiado junto a artistas colombianos, como Maluma, con quien compartió una copa de champán en un evento reciente.

La pruebas por la que se pregunta

Las afirmaciones de Petro levantan escepticismo entre políticos y circulaos jurídicos por la falta de pruebas públicas que demuestren que Newlin hubiera realizado un aporte económico directo a la campaña de Abelardo de la Espriella ni que existiera una transferencia de recursos hacia su organización política. Las autoridades electorales tampoco han abierto o concluido investigaciones que acrediten una financiación extranjera ilegal relacionada con el entonces precandidato.

De la Espriella sí alzó la voz para rechazar las acusaciones del presidente. Sostuvo que la publicidad en redes sociales mencionada por Petro no correspondía a aportes a su campaña y calificó las declaraciones como un intento de deslegitimar su proyecto político.

El episodio abre un debate sobre el papel de la publicidad digital en las campañas electorales y la dificultad para establecer cuándo una pauta pagada por un tercero constituye una forma de financiación política. Especialistas en derecho electoral han señalado que la legislación colombiana prohíbe expresamente los aportes de gobiernos, personas naturales o jurídicas extranjeras a las campañas, pero advierten que demostrar ese tipo de conductas exige evidencias documentales y financieras que permitan establecer el origen de los recursos y su destinación efectiva.

Por el momento. la vida tranquila de Dan Newlin pasó a celebrar la victoria de Abelardo de la Espriella, igual que su copartidaria y amiga la representante por Florida, María Elvira Salazar, quien viajó hasta Barranquilla a compartir el triunfo del nuevo presidente.

La puede interesar: ¿Qué fue lo que hizo Abelardo De la Espriella para quedarse con 10 millones de votantes

P. D. El norteamericano Dan Newlin publocó este trino en X negando cualquer apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella

Dear President Petro,



I am writing to categorically denounce the recent, baseless allegations regarding my involvement in the election of President-elect Abelardo de la Espriella as entirely and unequivocally untrue. Let me be clear: I have contributed zero dollars, not a single… https://t.co/CtFOT7EAIs — Attorney Dan Newlin (@NewlinLaw) July 6, 2026

Anuncios.

Anuncios..