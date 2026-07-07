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Petronio, Agroexpo, la Feria de Cali entre los más de 40 eventos que tendrá la ciudad en el segundo semestre de 2026

PorLas Dos Orillas

Jul 7, 2026

Con visitantes de más de 50 países, la capital del Valle espera fortalecer el turismo, generar empleo y mover sectores como la hotelería y la gastronomía

Agenda cultural de Cali - Petronio, Agroexpo, la Feria de Cali entre los más de 40 eventos que tendrá la ciudad en el segundo semestre de 2026
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Durante el segundo semestre de 2026, Cali desplegará una agenda que reunirá encuentros deportivos, culturales, gastronómicos, académicos y de entretenimiento capaces de atraer a miles de visitantes, dinamizar la economía y proyectar a la ciudad ante el mundo.

“Vamos a tener más de 40 eventos de talla mundial, vamos a tener los 30 años del Petronio Álvarez, Agro Expo Cali, el Mundial de Salsa, el Giro de Rigo, el Smart City Fest y la Feria de Cali, entre otros. Cada vez que hacemos un evento de estos empiezan a llegar los turistas, se llenan los hoteles, se mueve la economía, pero sobre todo Cali se vuelve a posicionar en Colombia y el mundo”, señaló Alejandro Eder, alcalde de la ciudad.

Bajo la estrategia 'Agenda Viva', la ciudad se prepara para recibir visitantes de más de 50 países en eventos que ratifican a la capital del Valle como uno de los principales destinos turísticos y de eventos del país.

La Secretaría de Cultura lidera buena parte de esa apuesta: “es una agenda muy nutrida. Cali es una ciudad pluriétnica y multicultural, por eso creamos 13 festivales de talla mundial que se vuelven fiestas para abrazarnos, para encontrarnos, para fomentar la convivencia y circular a nuestros artistas. Los ojos del mundo están mirando nuestra ciudad”, explicó Yamileth Cortés, subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural.

Los resultados ya son visibles: Cali recibió más de tres millones de visitantes en 2025 y la proyección para este año es superar esa cifra. El crecimiento de la ocupación hotelera, la apertura de nuevas rutas aéreas internacionales y la llegada de eventos de clase mundial generan empleo y fortalecen sectores como la gastronomía, el comercio y la industria creativa.

Agenda Viva Cali 2026: los eventos que marcarán el resto del año

De junio a diciembre, la ciudad desplegará una programación sin precedentes que abarca cultura, deporte, moda, gastronomía, ciencia y celebración ciudadana. Esta es la agenda que vivirá Cali:

Julio

  • 25 de julio — Cumpleaños de Santiago de Cali: celebración del aniversario número 490 de la fundación de la ciudad.
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Agosto

  • 9 al 17 de agosto — Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez (30.ª edición): proyecta una asistencia histórica superior a los 36.000 turistas y destaca por la Cumbre Afrodiaspórica Mundial.
  • 30 de agosto — Festival de la Salud: Cali se Cuida: jornada en territorios con servicios de salud, prevención y autocuidado.

Septiembre

  • 2 al 6 de septiembre — Agroexpo Cali: primera edición en Cali, celebrada en el Coliseo El Pueblo, enfocada en desarrollo rural e innovación.
  • 6 al 12 de septiembre — Festival Internacional de Ballet (FINBA): reúne a prestigiosas compañías de danza nacionales y extranjeras.
  • 21 al 26 de septiembre — Semana del Patrimonio: espacio de encuentro para reconocer los patrimonios de la ciudad.
  • 24 al 27 de septiembre — Festival Mundial de Salsa de Cali (21.ª edición): incluye la Gran Cumbre Mundial de la Salsa 2026, posicionando a la ciudad como epicentro global del género.
  • 29 de septiembre al 19 de octubre — Bienal Internacional de Artes Gráficas de Cali: plataforma de diálogo, creación y circulación artística.

Octubre

  • 30 de septiembre al 1 de octubre — Smart City Cali Expo: primera edición enfocada en innovación urbana, sostenibilidad y biodiversidad.
  • 10 y 11 de octubre — Sucursal Fest: espacio alternativo enfocado en las nuevas generaciones y la innovación artística.
  • 20 al 25 de octubre — Festival Internacional de Cine de Cali: espacio para difundir obras comunitarias, experimentales y de lenguaje audiovisual.
  • 23 de octubre al 3 de noviembre — Feria Internacional del Libro de Cali (FIL Cali): evento central en el Bulevar del Río con talleres y encuentros con autores.

Noviembre

  • 1 de noviembre — Giro de Rigo Cali: recorridos por el Valle del Cauca con la participación de 10.000 ciclistas de más de 35 países.
  • 1 de noviembre — Premios Macondo: gala anual que reconoce lo mejor del cine colombiano, siendo Cali la sede por primera vez.
  • 6 al 8 de noviembre — Cali Orquídeas: exposición internacional en el Orquideorama Enrique Pérez Arbeláez.

Diciembre

  • 7 al 31 de diciembre — Alumbrado Navideño: circuito iluminado con más de 130 millones de luces LED en diversos sectores de la ciudad.
  • 25 al 30 de diciembre — Feria de Cali: gran escenario de fiesta, salsa y cultura que cierra la Agenda Viva 2026 como pilar estratégico de la economía y la identidad de la ciudad. La Feria 2025 cerró con una ocupación hotelera del 87 % y un impacto económico cercano a los 45 millones de dólares, consolidándose como el gran colofón del año.

*Con información de Alcaldía de Cali.

Lea también: El plan de la Alcaldía de Cali que incluye 10 obras con las que buscan cambiarle la cara a la ciudad

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