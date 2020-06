Solo preguntas sobre el gobernador de Antioquia

Para empezar, hago caer en la cuenta de que se trata de un hombre público, es decir, de una persona con una responsabilidad enorme frente a una sociedad: la antioqueña, la segunda región más importante de Colombia.

Debo reconocer que lo único cierto que me despertó la decisión de la Fiscalía de detenerlo y quitarle sus funciones de gobernador fue desconcierto.

-Publicidad.-

No quiero juzgar a nadie, ni intentar hipótesis sobre la decisión de la “justicia”.

Solo me surgen las preguntas de un ciudadano cualquiera que pediría que me fueran respondidas, con el único propósito de no seguir dudando tanto de esa justicia a la que he visto errar sin fórmula ética y que nos corroe a los ciudadanos de a pie.

Publicidad.

Solo preguntas:

¿Cómo así que la Fiscalía se piensa aplicando justicia, porque sí, después de 15 años sin haberlo hecho antes?

¿Por qué la fiscalía no actuó contra él cuando en el entre tanto fue alcalde y de nuevo gobernador?

¿Por qué no tomó decisiones en su contra cuando era candidato a la gobernación y sus adversarios esgrimían los mismos argumentos, públicamente, en su contra, antes de que el voto popular lo eligiera?

¿No entiende la Fiscalía que el señor Gaviria no es un funcionario designado a dedo sino un hombre elegido por decisión popular en una democracia, aún habiéndole esgrimido en contrario, durante la campaña, sus supuestas faltas de hace quince años, antes de ser alcalde y antes de haber sido elegido, de nuevo, como gobernador?

¿Creyó la Fiscalía que, de un momento a otro, le resultaba imprescindible detenerlo porque corría el riesgo de que se le fugara quien le ha dado la cara todo el tiempo?

¿Por qué no tuvo en cuenta la Fiscalía que estaba generando un terremoto institucional en medio de la situación excepcional de una pandemia que nos tiene contra las cuerdas a todos, y el gobernador Gaviria ha estado al frente de la emergencia y lo ha hecho bien?

La sociedad antioqueña, en sus diferentes estamentos, le han expresado un apoyo extraordinario al gobernador Gaviria. ¿Será que eso ocurriría si lo considerarán un corrupto desde hace quince años?

¿Será que la Fiscalía no ha considerado el momento extraordinariamente difícil desde los puntos de vista institucional y social para tomar una medida de esa naturaleza?

La verdad, no alcanzo a entender a la Fiscalía. Solo alcanzo a intuir que le falta mucho por entender la magnitud de su tarea y de su responsabilidad.

Lo elemental: dejen que el gobernador elegido popularmente, legítimo, con sello de responsabilidad comprobada en la pandemia, siga gobernando

Lo elemental: dejen que el gobernador elegido popularmente, legítimo, con sello de responsabilidad comprobada en la pandemia, siga gobernando.

Si habrán de juzgarlo, háganlo sin interrumpir sus tareas hasta tanto, en el duelo jurídico, no lleguen a la conclusión definitiva de su responsabilidad. Lo demás sería politiquería judicial.

Lo mínimo que uno querría en tiempos del coronavirus es una Fiscalía probando pendejadas cuando todos intentamos trabajar en serio