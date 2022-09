Sólo los ignorantes compran el trago en D1 creyendo que es más barato que Carulla

.Publicidad.

Hace poco vi este trino en twitter y con él me identifico plenamente:

en Carulla se puede mercar más económico que en D1 pero ustedes no están listos para esta conversación. — Mache (@marcepachecoe) September 20, 2022

Yo no niego que los artículos de aseo sean mucho más baratos en D1 y pensando en costo beneficio no le queda en zaga postres como la Leche asada, la gelatina en cubitos o la Biscolata. Pero en artículos tan útiles para un vago como yo como la cerveza o las carnes frías, Carulla le gana por diez vueltas al D1.

Lo que pasa es que nos vendieron ideas erróneas sobre Carulla. Que eso allá hacía mercado señoras encopetadas como la tía de Carolina Sanín y no se qué otras damas rosadas. No, los ebrios también pueden ir y tomar decididamente mejor que en D1. La cerveza alemana del D1 es sencillamente repugnante. Guayabo en lata. Los vinos son buenos pero, si se sabe comprar en Carulla, se podrá disfrutar de un vino español a un buen precio. Los viernes es ideal para los vinos y los espumosos. Ofrecen descuento de hasta el 25%. Otros tragos como el Whisky de malta de Buchanans o algunos tequilas mexicanos. Los sábados es un festín de carnes y quesos importados además de cervezas artesanales. Las cervezas tan extrañas en nuestro medio como la de Iron Maiden, con mas de 6 grados de alcohol, se consiguen también con 25% de descuento.

Así que no hay necesidad de entrar a un supermercado con aspecto de mercado Cuibano al mediodía. Si se conocen exactamente los horarios, Carulla podría marcar diferencia, sobre todo si son de los que les importa saber qué se toman y qué coman.