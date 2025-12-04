Solo dos exportadores de café colombianos además de la Federación entraron al top 10 de los ganadores del 2025

Además de la Fedecafe que recoge la cosechas de cientos, los Espinosa de Racafe los Muñoz de la Meseta fueron los mayores beneficiados. Los demás, todos extranjeros

En un año cafetero 2025 con producción de 14,8 millones de sacos, récord de 33 años, las exportadoras también crecieron sus ventas al exterior. Tres colombianas y siete multinacionales están entre la diez que más vendieron, encabezadas por la Federación de Cafeteros en cabeza de Germán Bahamón fuero los que más café exportaron.

Racafé & Cía fue tercera entre los exportadores. Fundada en 1953 por Rafael Espinosa, está manejada desde hace 38 años por la familia liderada por Guillermo y Carlos Antonio Espinosa . El grupo lo conforman 40 empresas dedicadas a la exportación del café y precisamente el año pasado fue el de mayor crecimiento, 64% en un año.

La Meseta en Chinchiná, Caldas, es un verdadero caso de éxito. Fundada y gerenciada desde 1983 por Jorge Hernán Muñoz Castaño. Exporta a más de 46 países en cinco continentes y su principal mercado con cerca del 50 % es Estados Unidos.

Entre las multinacionales que se mencionan está SKN Caribecafé cuyo mayor accionista es Neumann Kaffee Gruppe pero está inscrita en Colombia.

Las otras 6 multinacionales muy bien posicionadas

Seis multinacionales han dinamizado el negocio cafetero, Esta vez siguió a Fedecafé en exportaciones, Olam Agro brazo colombiano del gigante asiático Olam International, fundado y liderado por Sunny Verghese, con sede en Singapur y operaciones en más de 60 países. Exportó 29 % más que en 2024.

Sucafina, grupo suizo de propiedad de la familia Tamari, Nicola A. Tamari es el actual CEO de una empresa que opera en red de 15 países productores de café y vende café verde a las grandes tostadoras, Aunque en 2025 disminuyó 7 % sus exportaciones, su operación en Colombia es una de las más técnicas del sector. Carcafé, también creció 4 %, es la filial colombiana del grupo suizo Volcafé, parte del conglomerado británico ED&F Man.

Louis Dreyfus Company, una de las casas comerciales agrícolas más grandes y antiguas del mundo, aún controlada mayoritariamente por la familia Dreyfus, tuvo crecimiento sobresaliente: pasó de 1.470 a 2.015 TEU, un 37 % más en un año y 74 % más que en 2023. Condor Specialty Coffee, de la familia Steve, inició en el país 1987 y se integró con Ecom en 1991.

Es el primer exportador de café especial en Colombia. En cabeza de Teddy, director administrativo del conglomerado global opera en 40 países. Sucden, por su parte, es una multinacional francesa perteneciente al grupo Sucres et Denrées, fundado en 1952 y especializado globalmente en azúcar, cacao y café. Aunque es relativamente nuevo en el país frente a otros gigantes europeos, su crecimiento es significativo.

El aumento de las exportaciones de café colombiano creció de manera importante alcanzando un aumento del 16%. La bonanza de producción y exportación apuntaló aun más a Germán Bahamón, como gerente de la Federación de cafeteras.

