- Diez Universidades lanzan un salvavidas a los universitarios que el ICETEX dejó sin crédito

Apoyados por Fincomercio la Gran Colombia, América, Tadeo, La Salle, UDCA, Libre, Central, la Santo Tomás y la Piloto buscan hacer un fondo de $ 25 mil millones

Ante la significativa reducción en las líneas de crédito del ICETEX, que dejó a más de 332.000 estudiantes por fuera del sistema de apoyo en 2025, y el consecuente incremento de las cuotas mensuales al no subsidiar el gobierno la tasa de interés, diez universidades privadas de Bogotá han lanzado un programa alternativo de financiación.

Bajo la sombrilla de Fincomercio, una cooperativa de ahorro y crédito fundada en 1957, se creó el programa "Alianza por la Educación". El objetivo de este plan es facilitar el acceso y reducir la deserción en la educación superior, permitiendo a los estudiantes pagar solo el 40 % de la matrícula durante el semestre de estudios, y financiar el 60 % restante del capital una vez finalicen sus carreras. El monto máximo de crédito por matrícula es de $10 millones.

Las universidades que respaldan esta iniciativa incluyen a la Gran Colombia, la América, Jorge Tadeo Lozano, La Salle, UDCA, Libre, Central, Juan N. Corpas, Santo Tomás y la Piloto de Colombia.

Esta línea de crédito, conocida como 40/60, es 100 % digital y ofrece beneficios adicionales como respuesta inmediata, mínima documentación, acompañamiento permanente, y acceso a auxilios educativos, bienestar y recreación. La cooperativa Fincomercio, que es supervisada por la Superintendencia de Economía Solidaria y cuyo gerente general es Jairo Eduardo Ramírez, tiene una meta ambiciosa para el primer semestre de 2026: entregar $25.000 millones en créditos como aporte directo a la permanencia estudiantil.

Desde 2011, Fincomercio ha desarrollado una estrategia de créditos educativos que incluye cuatro líneas de financiamiento: créditos educativos con tasas preferenciales, ahorros programados, becas y subsidios, y la modalidad de trabajo y estudio. Hasta diciembre de 2024, Fincomercio había entregado $ 12.000 millones, a través de estas iniciativas.

