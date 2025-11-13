- La movida de los franceses dueños de City Parking que los volvió reyes del negocio de parqueaderos en el país

Con la compra de Central Parking Systems a los hermanos Carlos y Javier Ríos Velilla los gigantes de Parkings Indigo arrasan y se vuelven imbatibles en Colombia

Desde enero del próximo año el gigante francés de Parkings Indigo que ya está en Colombia con City Parking comenzará a operar también Central Parking System Colombia de propiedad de los hermanos oriundos de Medellín, Carlos y Javier Ríos Velilla. Se trata de una gran movida cuyo valor se desconoce, aunque los empresarios paisas con su red parqueaderos tuvieron ingresos el año pasado por $54.372 millones.

Central Parking System nació por iniciativa del empresario chileno Juan Antonio Guzmán quien la convirtió en el mayor administrador de estacionamientos de Chile. En 2008 inició la operación de Central Parking en Chile, y se asoció con los hermanos Ríos Velilla, viejos conocidos en el país austral por haber sido operadores del sistema de transporte TranSantiago a través de sus compañías Inversiones Alsacia y Express de Santiago Uno, con contratos en 2005 y en 2011, pero que en el 2014 empezaron a tener dificultades. Guzmán quién fue presidente de Express de Santiago Uno y es socio mayoritario de Central Parking System en Chile, expandió el negocio a Colombia con sus socios los hermanos Ríos Velilla.

Parkings Indigo, la francesa propietaria de City Parking que se hizo a esta empresa colombo-chilena es desde antes de esta transacción, el mayor gestor de plazas de aparcamiento y soluciones de movilidad en el mundo que reportó ingresos en Colombia en el 2024 por $86.400 millones.

Indigo en Colombia y la red City Parking

El Grupo Indigo, con más de 60 años en el sector y con sede principal en París, opera en diez países, gestionando 1,4 millones de parqueaderos. En América, tiene presencia en Brasil, Canadá y Colombia.

La entrada de Indigo al país se dio en marzo de 2016, cuando adquirió al fondo de inversiones Tribeca el 50 % de las operaciones de Citi Parking Panamá y City Parking Colombia. Citi Parking Colombia se inició en Bogotá con la inauguración de su primer parqueadero en 1999, en la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde al día de hoy se mantiene en operación hacia la comunidad estudiantil. El fondo vendedor, Tribeca Partners, fue fundado por Luc-Gérard Nyafé, y su estrategia se centra en la compra de empresas con alto potencial para su posterior venta.

Con la compra a Tribeca, el Grupo Indigo buscaba ampliar los mercados de América Central y del Sur, luego de tres años de operación en Brasil. Posteriormente, en 2021 vendió su operación en Panamá, y tres años después consolidó su presencia en Colombia al adquirir la totalidad de la propiedad de City Parking Colombia.

City Parking es la red nacional más grande de parqueaderos, con 171 puntos en más de 18 ciudades. Bogotá es su principal mercado, con 129 parqueaderos. La compañía ofrece 38.911 espacios y es la número uno en recaudo y aparcamiento de bicicletas, patinetas y motos. La empresa no es dueña de todos los estacionamientos, sino que los opera y administra, muchos son entregados por terceros, como ocurre con la mayoría de centros comerciales, universidades o clínicas.

Proyectos clave y su apoyo en la tecnología

City Parking ofrece soluciones de movilidad urbana, facilitando el pago del servicio y la navegación a más de 80.000 clientes a través de su propia aplicación.

En Colombia, algunos de sus proyectos más destacados son: Elemento, edificio corporativo ícono de construcción sostenible de la ciudad de Bogotá, con más de +2.800 cupos y más de 530.000 entradas al año; Cargo Port, ubicado en el corazón del aeropuerto Internacional El Dorado, con operación 24 horas y visitado por más de 247.000 clientes en el año; y HUB 136, ubicado entre las carreras 18 y 19 y las calles 136 y 137 en Bogotá, la primera APP (Asociación Público Privada), que forma parte de la recuperación del espacio público y aprovecha el subsuelo para el parqueo en dos sótanos de automóviles, motos y bicicletas.

Origen y accionistas del Grupo Indigo

El origen del Grupo Indigo es Vinci Park, que formaba parte del grupo francés Vinci y se especializaba en la gestión de aparcamientos. La empresa cambió su nombre a Indigo en 2015, tras su separación total del Grupo Vinci, que vendió su participación a los inversores Ardian y Credit Agricole Assurances.

El mayor accionista del Grupo Indigo es Crédit Agricole Assurances en un 49,20%, a través de Predica y Crédit Agricole Assurances Retraite. Crédit Agricole Assurances pertenece enteramente a Crédit Agricole S.A propiedad mayoritaria de las 39 Cajas Regionales de Crédit Agricole Mutuel, una red freancesa de bancos cooperativos. El segundo y tercer accionista Vauban Infrastructure Partners (34,33 %) y MR Infrastructure Investment (14,85%) son fondos gestores de activos de infraestructura europea.

Este año, el Grupo Indigo ha recompuesto sus activos en América. En junio le vendió a su socio de Estados Unidos, LAZ Parking, el 60 % de su participación Indigo Park Canadá. El pasado octubre fortaleció su presencia en Brasil al adquirir el 100 % de su operación en ese país, y este noviembre acordó la compra de Central Parking System Colombia.

